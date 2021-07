Treinamos o coração e os pulmões numa caminhada simples e revigorante entre as ondas do mar أمواج

Estamos de férias e queremos mimar-se com mais doces e não sabemos o que fazer entre os tantos compromissos que assumimos? É um tratamento muito relaxante e agradável para mantê-lo em forma e mais além.

Você não precisa ser um atleta ou se tornar um, e as ferramentas não serão necessárias, muito menos derramar uma gota de suor. O lema seria: Vamos treinar o coração e os pulmões com uma caminhada simples que se energiza entre as ondas do mar.

Esportes de verão que todos praticam para manter a forma e muito mais

É um passeio entre as ondas do mar. É definido como um verdadeiro esporte, é um verdadeiro passeio na água, que foi descoberto não há muito tempo. Pode ser praticado em qualquer idade, o importante é saber se manter à tona e não ter medo de água.

Como outros esportes aquáticos como esportes náuticos ou bicicleta aquática por exemplo, este equipamento também traz grandes vantagens para nossa saúde. Não só ajuda o nosso corpo a tonificar, eliminando a retenção de água e reduzindo a celulite, como também estimula o sistema linfático e a microcirculação.

Um verdadeiro remédio para todos, causado pela fricção da água com o nosso corpo, que é muito útil para treinar o coração e os pulmões, dado o esforço que é preciso para caminhar entre as ondas do mar.

Exercícios preliminares suaves que nos relaxam e nos fazem lavar não só as pernas, mas também os músculos abdominais e das costas, como as costas e os músculos das costas. Uma hora de exercícios saudáveis, para fazer sem você mesmo perceber, talvez enquanto conversa com seu namorado ou namorada.

Antes de começar a andar na água, seria uma boa ideia relaxar os músculos com alguns alongamentos na praia. Desta forma, espasmos repentinos ou várias contrações musculares podem ser evitados.

Depois de 5 minutos de alongamento, você pode caminhar na água onde o corpo deve estar imerso no umbigo. Agora você tem que se sincronizar com seu parceiro e começar a caminhar juntos em um ritmo acelerado.

Para evitar lesões, é recomendável usar calçado de praia que proteja os pés. Você evitará seixos, pedras ou até mesmo pedras trakeen Que possui uma barbatana dorsal composta por espinhos que são muito irritantes ao contacto com a pele. Também recomendamos esta leitura para quem deseja lê-la Perca peso enquanto se diverte, com a nova tendência anti-estresse se tornando popular no TikTok.