Todos os recordes do campeonato

A ascensão da FIP a Canet-en-Roussillon foi um grande sucesso em todos os aspectos. O recorde da partida Badel na França conclui uma semana perfeita para o Al-Ittihad Evento de remo ADN.

Padel, um esporte popular

Quando a conexão é boa e a alternativa menos óbvia, o esporte é quase unânime. O trocador profissional é viciado nas sensações que isso traz ao jogador e proporciona grande entretenimento aos telespectadores.

por mim canet em Roussillon, Se for um jornal local independente (através de vários artigos), revista Padel e. Kanye en Roussillon (exibindo anúncios) e Voluntários ADN (via Marketing Direto) Este campo legal pode estar cheio para quase qualquer “sessão noturna”.

Foi o dia da final As arquibancadas estavam lotadas. Portanto, os organizadores tiveram que adicionar assentos. Assim, uma parte do público continuou a organizar as partidas. Isso indica o sucesso popular do evento.

O torneio nunca teve sucesso com o público. NS 1000 pessoas Eles estavam na final.

No final do evento, uma aura emanou do local e ninguém pôde deixar de sorrir. Nem Fran Ramirez e Jaime “Chippi” Muñoz, foi derrotado na final, mas tem o prazer de participar neste maravilhoso festival de padel.

O começo de uma boa história

A cidade de Canet-en-Roussillon já manifestou a sua vontade de renovar este evento internacional em La Mer na praia.

Excelente equipa no local com um desempenho perfeito numa atmosfera particularmente agradável. para a primeira edição, Evento de remo ADN Superou outros eventos internacionais em mais de 10 edições …

“Os resultados são simplesmente fantásticos. Estávamos todos nas arquibancadas. Os jogadores nunca tinham visto isso antes. Esse sucesso é um investimento de todos. YuO município acredita em nós e neste evento, uma grande base de jogadores, infraestrutura perfeita, uma equipa de voluntários. A cobertura da mídia também é excepcional. “, Ele expressou Alan henry evento d’ADN Padel.

“O município de Perpignan relançou-nos para organizar um torneio ao pé de Castellet, já em 2019”. E Quem manda continua também TC Le Mas de Perpignan.

Padel é o desporto do século XXI e a França vai finalmente se comprometer com o segundo veículo de desenvolvimento internacional com a Suécia, Itália, Bélgica e Portugal …

Este evento marcará um antes e um depois para PADIL. É o nascimento (ou nascimento) do intercâmbio francês: um esporte que será praticado em todo o país e que deverá incluir os 5 principais esportes da França.

Por seus nomes, podemos adivinhar suas origens espanholas e italianas. Lorenzo é poliglota e apaixonado por esportes: jornalismo por profissão e eventos por adoração são suas pernas. A sua ambição é cobrir os maiores eventos desportivos (Jogos Olímpicos e Mundiais). Ele está interessado no cargo de Padel na França e oferece ótimas perspectivas de desenvolvimento.

