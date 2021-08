Carta de amor para Nina Muric

Ontem, recebemos várias declarações feitas por Fabrizio Corona durante a última entrevista concedida ao semanário dirigido por Alfonso Signorini. Hoje, Fabrizio Corona adotou algumas das ideias já expressas na entrevista, e decidiu dedicar uma carta muito gentil à mãe de seu querido Carlos, Nina Moric.

Em uma entrevista recente com Chi Weekly, Fabrizio Corona Ele basicamente falou sobre como o Filho é a verdadeira salvação em sua vida. Com Carlos maria, Dados Fabrizio, teve o “melhor dia de sua vida” porque, na verdade, depois de seis anos, ele pôde se exercitar ao ar livre Fabrizio Corona Então ele treinou com seu filho.

Uma bela emoção descrita pelo ex-rei dos paparazzi com o coração na mão e a alegria notável em cada palavra sua. depois, depois, Fabrizio Corona Também causou alvoroço, com críticas dirigidas a ele videos e em geral seu “ódio” ao “politicamente correto”, pois coloca entre frase a frase também a memória da boa história com Belen Rodriguez.

Hoje, Fabrizio Corona Ele retomou a discussão sobre até que ponto a família era, para ele, uma fonte de bem-estar e optou por agradecer ao público. Nina Muric.

Fabrizio Corona: Só queria agradecer, Nina …

Nina Muric NS Fabrizio Corona Eles têm uma história da qual nasci Carlos Maria. Os dois tentaram novamente, depois se afastaram, então eles parecem se desprezar e em outras ocasiões são “melhores amigos”.

Na verdade, grande parte da curiosidade da mídia vem de informações geradas a partir de pequenas pistas e então “exploradas” por fofocas. Na verdade, a relação sempre foi mantida entre os dois. Também porque os dois estão conectados – também – pelo fato de serem pais do mesmo amante, Carlos maria.

Então, Fabrizio Corona Ontem ele decidiu mostrar sua gratidão para com sua ex Nina Muric, mãe do anjo Carlos Maria. Ele fez isso publicando uma postagem com uma série de fotos retratando sua unidade familiar, com a seguinte descrição: