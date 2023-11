Todos os dados e recompensas. Aumento da frequência do público

34 mil visitantes em 4 dias de inauguração, 181 galerias, das quais 39 expostas pela primeira vez; 33 países representados na exposição; 68 projetos solo; 11 prêmios, reconhecimentos e apoios, além de dois fundos concedidos.

As sete seções da exposição, que incluem três seções organizadas por conselhos de curadores internacionais, trouxeram à atenção do público cerca de 1.500 obras.

São mais de 700 colecionadores e curadores que a Artissima se comprometeu a acolher durante os dias de feira, dos quais 49% são estrangeiros e 51% italianos, o que supera o resultado de 2022. Em particular, os colecionadores hospedados este ano vêm de 30 países diferentes. : Arábia Saudita / Austrália / Áustria / Bélgica / Brasil / Canadá / China / Dinamarca / França / Alemanha / Grécia / Hong Kong / Itália / Israel / Luxemburgo / Mônaco / Noruega / Holanda / Peru / Polônia / Portugal / Reino Unido Reino Unido / Roménia/Espanha/Singapura/Estados Unidos Estados Unidos da América/Suécia/Suíça/Ucrânia/Hungria.

Nos primeiros meses de 2023, a exposição chegou a mais de 1.600 novos colecionadores, incluindo 900 internacionais e 700 italianos, confirmando-se como um evento essencial no cenário artístico global. No total, participaram no Artissima mais de 12.000 figuras relevantes do mundo da arte: colecionadores de arte, curadores, diretores de museus e outros profissionais do setor.

A Artissima recebeu ainda 34 delegações de mecenas de museus de algumas das mais importantes instituições, nomeadamente: MUDAM Luxemburgo (Luxemburgo), IACCCA – Associação Internacional de Coleções Corporativas de Arte Contemporânea (mundial), Centro Tselinny de Cultura Contemporânea (Cazaquistão), Amigos do Triennale (Itália). ), Salzburg Kunstverein (Áustria), GAMeC Club (Itália), Friends of Zakhetta (Polônia), Kunstverein Munich (Alemanha), KW Institute for Contemporary Art – Berlim (Alemanha), Membros do Palazzo Grassi e Punta della Dogana (Itália), Matador Club (Espanha), Friends of the Centre for Contemporary Art of Geneva (Suíça), Spirit Now London (Reino Unido), Acacia (Itália), Friends of Fine Arts Paris (França), MART Donors (Itália) , Amigos do MAXXI (Itália), Amigos da Câmera (Itália); Amici del Madre (Itália), Grazer Kunstverain (Alemanha), Amici di Palazzo Strozzi (Itália), Les Amis du FRAC SUD (França), Amici della Pinacoteca Agnelli (Itália), Les Amis du MAMAC (França), Associação de Jovens Colecionadores (Itália), Sociedade de Amigos das Belas Artes de Viena (Áustria), Museion Private Founders (Itália), Sotheby’s Preferred (mundial), Membros do Phileas (Áustria), Huntress of Art Experiences (Espanha), Membros da Coleção Peggy Guggenheim ( Itália), Círculo de Jovens Colecionadores (Holanda), Sociedade de Amigos do Museu de Arte Moderna de Varsóvia (Polônia), Soho House (mundial), Associação ADIAF para a Publicação Internacional de Arte Francesa (França), Art Club (Suíça), Amigos del Malé (Peru).

Prêmios e aquisições