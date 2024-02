Sub-19, Portugal – Itália 0-1: Itália é campeã europeia

Chega de perder nas finais, entre clubes e seleções: um golpe de azul pinta os céus de Malta, onde a Itália, liderada por Alberto Pollini, triunfou no Europeu de Sub-19, ao vencer Portugal (1-0). O gol de Kayode no primeiro tempo foi decisivo, abrindo as portas para uma partida perfeitamente disputada: um primeiro tempo de controle, um segundo de sofrimento organizado e fisiológico. Até alegria merecida. E assim a taça regressa à Roma 20 anos depois: em 2003, foi a Itália de Paolo Berrettini que venceu os portugueses em Vaduz, com Chiellini, Aquilani e Pazzini em campo. Depois vieram as derrotas para Alemanha (2008), França (2016) e Portugal (2018), uma sequência negativa que foi fortemente interrompida por um grupo que corria o risco de não chegar à fase final. Mas então, assim que se viu no grupo maltês, juntou-se à equipa e decidiu não sair de férias. Se não com a medalha de ouro no pescoço.

continuidade – Bollini não se incomoda com a formação que fez tanto sucesso contra a Espanha: a defesa é a mesma com Delavalle Cousins ​​​​no meio e os laterais em pé natural, Ndour (de volta de suspensão) ocupa o lugar de Beselli em um meio-campo que ainda inclui Hasa como meio-campista e Kayode confirmado como ponta tática.No trio de ataque. O primeiro episódio vem da maravilhosa Itália, que não tem o macaco do 5 a 1 que os portugueses lhe infligiram há apenas 10 dias no grupo: aos 8 minutos um cruzamento de Missouri para Esposito, que melhora se escondendo atrás do gol . Defensor, mas menos capaz de encontrar a curva certa. O 4-3-3 de Bollini é agressivo na pressão na primeira formação – o sentido de equilíbrio do Vaticano, desde o topo baixo, é crucial – e fluido quando temos a bola: Haasa tem licença para atacar a grande área, muitas vezes ditando incursões de Esposito que remove referências ao recuar como gerente defensivo. Nos pontos, a vantagem é merecida e surge aos 18 minutos, num dos muitos desenvolvimentos da série esquerda: o próprio Haasa – com a quarta assistência no Europeu – faz um belo passe pela esquerda no terceiro período de Kayode, que cabeceia com a mão para o goleiro Gonzalo Ribeiro. Recompensa pela extraordinária trajetória de crescimento do extremo da Fiorentina, que jogou com lucro nas três divisões em cinco partidas. A meio da primeira parte, Portugal viu-se com um golo a menos e com dois cartões amarelos, devido a faltas cometidas após perda de bola (Nuno Félix não estava livre para a receber). Sinal concreto de plano de jogo azul que funciona. Al-Hassa, ilegível em seus movimentos, tenta mais duas vezes na borda, aumentando a força da sempre venenosa direita. Chegamos ao intervalo sem que o Mastrantonio corresse riscos reais, frente a uma equipa que marcou 14 golos em 5 jogos. READ Lukaku no Inter, a intervenção de Inzaghi foi decisiva. Mas Dybala está agora em modo de espera: os motivos