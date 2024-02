“Sou perseguido, mas venci.” Hailey está determinada a permanecer na corrida.

Do nosso correspondente

Charleston (Carolina do Sul) – “Eu a amo porque ela não desiste, mesmo que todos mandem”, diz Julia, 13 anos, que usa aparelho e tem a mãe ao seu lado. A última assembleia de Nikki Haley em Carolina do Sul – Tendo como pano de fundo o porta-aviões ancorado em Charleston conhecido como “Fighting Lady” – este também foi o primeiro encontro da vida de Julia. E a mãe dele nem é republicana: Ela é um dos muitos democratas quePoder votar nas primárias de um ou outro partido de acordo com as regras aplicáveis ​​​​neste estado, Eles escolheram participar dos Republicanos Já que a nomeação de Biden foi uma conclusão precipitada.

Sylvia Jeffries, neta de um governador democrata dos anos 1940 que votou duas vezes em Trump, disse-nos que foi viver com Nikki porque ela é uma “matriarca do Sul num mundo de homens” e como governadora deste estado. Desemprego de 11% para 4%. Para eles, votar em Haley foi uma forma de resistência contra Trump E contra o sentimento de impotência que acompanha estas eleições, independentemente do resultado.

Boas de penas e colares fúcsia As pesquisas de opinião que antecederam a votação mostraram isso A distância entre Haley e Trump Ela caiu de mais de 30 para cerca de 23 pontos e ainda é imbatível mesmo aos olhos de seus fãs. No comício, foram distribuídos boás de penas e os homens usaram colares fúcsia, mas no resto do estado Trump tem uma vantagem esmagadora e o antigo governador republicano está a ser rotulado de fantoche de Biden. Contudo, ela declara: “Eu me recuso a ceder ao desespero. “A votação na Carolina do Sul será no sábado e ainda estarei concorrendo à presidência no domingo.” READ Macron na Rússia na segunda-feira e na Ucrânia na terça-feira - Europa

O ex-presidente fala sobre Putin E em Washington, entretanto, na CPAC (Conferência Conservadora). Trump deu como certo que a derrotaria na Carolina do Sul – como já aconteceu em Iowa, New Hampshire e Nevada –, Ele estava falando sobre as eleições de novembro. Ele disse: “Você está demitido, Biden, sai da minha frente”, ironizando o atual presidente e imitando seu jeito de andar. Trump citou Putin dizendo em uma entrevista recente que prefere Biden na Casa Branca. “Concordo com ele. Bloqueei o gasoduto Nord Stream. Biden concordou com isso e bloqueou nosso gasoduto Keystone.” Abertura à comunidade afro-americana Com o objetivo de tirar de Biden uma porcentagem dos eleitores tipicamente democratas: em uma cerimônia na União Conservadora Negra da Carolina do Sul, o ex-presidente disse Ele disse que os afro-americanos simpatizam com ele porque os julgamentos mostram que ele, tal como eles, é “discriminado”.. O público riu de suas piadas: “As luzes são tão fortes que consigo ver algumas pessoas lá atrás”. Vejo negros, mas não brancos… Você vê até onde cheguei?”

“Um pouco de moderação” Na CPAC vários políticos – homens e mulheres – marcharam ontem pela Os vice-testes de Trump. Quando nos aproximamos de Haley e percebemos que já existe uma mulher primeira-ministra na Itália, ela responde: “Chegou a hora aqui também”. Para Helen, uma académica e eleitora democrata que se mudou da Nova Inglaterra para cá e que participará nas primárias republicanas pela primeira vez na sua vida para votar no antigo governador, esta não é uma questão feminista. Haley é uma feminista improvável: ela declarou que os embriões congelados eram “seres humanos” após a decisão do Supremo Tribunal do Alabama, e depois teve de “recuperar o atraso” reiterando o seu apoio à fertilização in vitro (como Trump fez antes dela). ). O marido de Helen avisou-a de que o seu voto poderia ser um voto para o futuro vice-presidente de Trump. “Mas mesmo que isso fosse verdade, eu não me importaria: poderia trazer um pouco de moderação.” READ Putin celebrará a vitória, Kiev celebrará a Europa - o mundo