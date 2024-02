Site do filme Canale 5

Onde um filho chamado Erasmus é retratado

Vai ao ar hoje à noite no Canale 5 O filme “Um Filho Chamado Erasmus”. Dirigido por Alberto Ferrari que inclui muitos rostos conhecidos do cinema e principalmente da comédia italiana. Ricky Memphis, Luca e Paolo, Daniele Liotti e Ricky Memphis, acompanhados pelo elenco feminino composto por Carol Alternativa e Valentina Corti se aventuram em busca da filha desaparecida. A garota que eles amavam morreu e agora um dos quatro amigos que se apaixonaram por ela na época pode ser o pai natural. Uma comédia na estrada com muitos locais incríveis. Foi aqui que foi filmado Um Filho Chamado Erasmus, todas as locações do filme.

Filho chamado Erasmus em sites italianos

Na Itália, a comédia foi filmada apenas em Roma, cidade onde vivem os quatro protagonistas da história. Diretamente da capital, o grupo de amigos partirá para o exterior. Os interiores foram filmados em estúdios via Tiburtina.

Um menino chamado Erasmus está localizado em Portugal

Portugal é o coração desta comédia. O espectador ficará imerso nos locais mais veraneantes do país lusitano até à capital. O grupo foi criado em Lisboa, antes de se mudar para a Figueira da Foz, onde vivia a mãe de Erasmo. Na Figueira da Foz, o rio Mondego nasce e é caracterizado por belas florestas e uma vista deslumbrante sobre o oceano. Os campeões irão explorar a Praia Rainha das Praias, considerada a maior da Europa, bem como a Praia de Buarcos, Praia de Gala, Praia de Quaios e Praia de Cadebelo. No centro histórico encontram-se edifícios antigos e o emblemático casino, o mais antigo de Portugal.