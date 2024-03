«Se a Ucrânia perder a guerra, a NATO terá de lutar contra a Rússia» – Corriere.it

04:00 – Paris enviará 100 drones militares para Kiev até o verão

Paris vai encomendar 100 drones à empresa francesa Delair, que chegarão à Ucrânia neste verão. O anúncio foi feito pelo Ministro das Forças Armadas, Sebastien Lecornu. “Através de um programa inovador, a França está encomendando 100 munições controladas remotamente à Delair, que chegarão à Ucrânia neste verão”, disse Lecornu no programa X. “No total, 2.000 munições controladas remotamente serão encomendadas à nossa indústria de defesa. Para atender às necessidades dos nossos exércitos e às necessidades da Ucrânia.”

03h34 – Pentágono: “Se a Ucrânia perder a guerra, a NATO terá de lutar contra a Rússia.”

A atribuição de fundos à Ucrânia é crucial. Isto foi afirmado pelo secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, sublinhando que se a Ucrânia perder a guerra, os países da NATO terão de lutar contra a Rússia. “Sabemos que se Putin tiver sucesso, não irá parar. Continuará a atuar de forma mais agressiva na região. E outros líderes em todo o mundo, e outros autocratas, irão olhar para isto. “Eles ficarão encorajados pelo facto de isto ter acontecido sem que pudéssemos manter um Estado democrático”, disse Austin num discurso na Câmara dos Representantes dos EUA, relatado pela comunicação social ucraniana. “Se você é do Báltico, fica muito preocupado: eles conhecem Putin, sabem do que ele é capaz. “Francamente, se a Ucrânia cair, penso realmente que a NATO irá à guerra com a Rússia.”

03:09 – Schulz reitera sua recusa em fornecer mísseis Taurus para Kiev

O chanceler alemão, Olaf Scholz, acredita que a Alemanha não está pronta para transferir mísseis Taurus de longo alcance para a Ucrânia porque poderiam ser usados ​​para atacar Moscovo, informou o site de notícias alemão Tagesschau. O míssil de cruzeiro, que tem um alcance de 500 quilômetros, é uma arma que "se usada incorretamente pode atingir um alvo específico em algum lugar de Moscou", disse Schulz, acrescentando que ficou perturbado com as "críticas" à recusa em fornecer mísseis Tor para as forças armadas ucranianas. forças, observando que a Alemanha fornece a Kiev muito mais armas do que quase qualquer outro país.

02.05 – Análise – Porque é que a Europa não responde às ameaças de Putin?

(Por Federico Rampini) Presidente russo Vladimir Putin ele tem a capacidade de Intimidar, avisar ou perturbar apenas pessoas distraídas…ou covardes? O último discurso do presidente russo é digno de nota sobretudo porque confirma o que deveríamos saber sobre as suas ambições imperiais desde 2007. Inclui uma resposta a Emmanuel Macron, o que deverá levar-nos a avaliar mais seriamente as palavras do presidente francês. Finalmente, como disse Putin, está de volta Ameaça nuclear. Vou começar com o último.

A ameaça nuclear e a redundância “impossível”. É como Reação à hipótese de Macron — “Soldados europeus na Ucrânia” — que Putin reviveu a ameaça de holocausto nuclear. Pense bem antes de enviar soldados europeus para lutar contra mim na Ucrânia, como nos diz Putin, porque lembro-lhe que tenho arsenais nucleares com os quais posso atacar-vos. heresia? Nem mesmo para pensar.

00h48 – Alerta antiaéreo nas regiões de Kharkiv, Poltava e Sumy

Um alerta antiaéreo foi lançado esta noite em três regiões do leste da Ucrânia: Kharkiv, Poltava e Sumy. A mídia local noticiou isso.

00:23- Orban: Pare de alimentar a guerra na Ucrânia, precisamos de um cessar-fogo

“É claro que não existe uma solução militar para a guerra russo-ucraniana. O momento da verdade está próximo: em vez de alimentar a máquina de guerra, precisamos de um cessar-fogo e de conversações de paz: assim disse o presidente húngaro, Viktor Orbán, num tweet no X.

00h22 – G20 no Brasil: Declaração final sem referência à Ucrânia