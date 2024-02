Saúde renal: 5 sintomas que você nunca deve ignorar

Existem 5 sintomas que não devem ser ignorados de forma alguma, pois podem indicar um problema grave de saúde renal.





Cuidar da nossa saúde renal é muito essencial. Ali em particular 5 sintomas que nunca devemos ignorar. Na verdade, eles poderiam ser Sinais de insuficiência renalUm problema de saúde que deve ser tratado imediatamente e sem demora.

A insuficiência renal refere-se a uma condição crônica ou aguda Impede que os rins desempenhem suas funçõesQue consiste principalmente em eliminar resíduos e ácidos do nosso organismo, regular o equilíbrio de água e sal e produzir hormônios.

Estamos a falar de uma ameaça muito escondida, que se desenvolve lenta e silenciosamente ao longo de vários meses e já aparece numa fase avançada. Podemos pegarInsuficiência renal agudaque está se desenvolvendo rapidamente, e um Insuficiência renal crônicacom um desenvolvimento mais lento e progressivo.

Insuficiência renal: os cinco sintomas que nunca devem ser ignorados

Como dissemos, é importante reconhecer a tempo os possíveis sintomas de insuficiência renal aguda para que possamos intervir o mais rápido possível. Abaixo estão os sinais que são enviados ao nosso corpo por duas formas de insuficiência renal, aguda e grave.

Ao contrário da insuficiência crônica, A forma aguda de insuficiência renal aparece com estes cinco sintomas (Além de um sexto em casos mais graves). Aqui estão os sintomas que nunca devem ser ignorados:

Diminuição do volume de urina.

Retenção de água com inchaço nas pernas, tornozelos ou pés.

Sonolência e fadiga.

Falta de ar causada por edema pulmonar (ou seja, acúmulo de líquido nos pulmões);

confusão.

Em casos mais graves, esses sintomas ocorrem Convulsões ou coma podem ser adicionados. No entanto, os sintomas da insuficiência renal crónica são mais numerosos Muitas vezes pode ser facilmente confundido no estágio inicial com outros distúrbios. Hoje novamente Às vezes o diagnóstico chega quando a doença já está em estágio avançado Portanto, é potencialmente irreversível.

Ao interferir na nutrição, no estilo de vida e em alguns medicamentos, é possível retardar sua progressão. Mas quando você atinge o estágio mais avançado, não restam outras soluções Diálise e transplante renal. A seguir estão os sintomas de insuficiência renal crônica:

Nausea e vomito.

Anorexia;

Fadiga e fraqueza.

insônia;

Diminuição da produção de urina.

confusão;

Contrações musculares involuntárias.

Inchaço nos pés e tornozelos.

Coceira constante

falta de ar;

Hipertensão.

A coceira deve ser mantida especialmente próxima: de acordo com um estudo recente, pode ser um sinal claro de problemas renais e é um problema comum entre pacientes em diálise.