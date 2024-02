«Roma sem dinheiro? Não, abordagem de bar» – Corriere.it

“Quando se pede dinheiro público para organizar um evento desportivo, não se pode fazê-lo em estilo pub. Você não pode pensar que uma boa oferta que gere entusiasmo popular seja suficiente para que o governo imediatamente o alcance e financie. Se alguém quiser Campeonato Mundial de Atletismo em Roma Se ele tivesse tido uma abordagem que respeitasse as instituições e os procedimentos e tivesse agido no momento certo, não teríamos chegado a esta fase.” Ministro do Desporto Andrea Abudi Rejeita ao remetente as acusações de não apoiar a candidatura de que, para usar a linguagem do atletismo, a Itália nem sequer chegou ao caminho certo: poucas horas antes do desafio com Pequim sobre a atribuição do Mundial de 2027, ontem em Glasgow Vidal retirou a candidatura “por ausência de requisitos mínimos para participação na comparação”. Idiota bem divulgado: Aboudi alertou o presidente Mai na semana passada que “na ausência de autorização regulatória específica, formalizar os compromissos de gastos necessários não é tecnicamente possível”. o A Copa do Mundo será realizada em Pequim, A Índia tem um forte candidato para 2029.

“O governo fez tudo o que pôde – explica Al-Aboudi – ao perguntar novamente a Vidal em novembro passado Plano de ação Que já era necessário antes, mas só chegou no dia 24 de janeiro. Com todas as boas intenções, revelou-se impossível encontrar salvaguardas gerais para cobrir este problema A exigência é de 85 milhões de eurosL. Em seguida, o Ministro repreendeu veementemente o Conselheiro Esportivo Capitolino Alessandro Onorato (“Seu tom é surpreendente: 100 dias antes do Campeonato Europeu de Atletismo, ainda estamos esperando para ouvir sobre a contribuição da Roma Capitale para o evento”) e explicou que “é um maravilhoso evento desportivo, o evento é motivo de satisfação, mas “assume uma abordagem condizente com os compromissos económicos que devem ser assumidos. Quando se trata de garantias de dezenas e dezenas de milhões de euros, já não se trata apenas de uma questão de matemática, mas sim uma questão de gestão e avaliações empresariais cuidadosas e não de uma abordagem grosseira e emocional.” READ Vôlei, Perugia e Modena voam na Europa

Os indícios de que a nomeação poderia falhar já circulavam há algum tempo e não estavam apenas ligados à falta de financiamento público. Há dois meses, após uma série de advertências de uma federação continental preocupada, Esportes e saúde Interveio através de uma comissão no comité organizador do Campeonato da Europa que se realizará em Roma no próximo mês de Junho, com bastante atraso: não é um bom cartão de visita para um evento menos complexo do que o Campeonato do Mundo. “Em Outubro, Novembro e Dezembro – explica Aboudi – enfrentámos grandes dificuldades para os europeus, numa situação quase inapresentável. Colocamos o patch nele. Mas como podemos pensar em organizá-lo? A Copa do Mundo custa dez vezes esse valor Sem garantir o que nos espera em Junho e com a Roma Capital, que ainda não determinou o contributo económico? “É legal ir a desfiles de moda, inaugurações e shows, mas aí não dá para fazer declarações irresponsáveis”.