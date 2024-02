Reino Unido, o teste fracassado do míssil nuclear Trident se torna um símbolo de um país que não se sente bem – Corriere.it

Do nosso correspondente

LONDRES – Uma Grã-Bretanha atordoada, com a sua armadura esfarrapada, as manchas na popa e o seu tridente pendurado, olha desanimada para o míssil que afunda à sua frente: O cartoon de hoje de telégrafo Conta em mais de mil palavras o estado de espírito de um país Por último, um fracasso completo Isso levou ao pânico e ao exame de consciência.

Acontece que Em janeiro, um teste de um míssil nuclear lançado por um submarino foi um fracassoNo sentido literal: o submarino lançou o Trident de um submarino Vanguard, em vez de voar 6.000 quilômetros sobre o Oceano Atlântico, Ele acabou na água a centenas de metros da unidade marítimatodos Sob a supervisão do Ministro da Defesa Grant Shapps, que testemunhou em primeira mão a incrível manobra.

O fracasso o excita em primeiro lugar A capacidade de dissuasão nuclear foi posta em causa A Grã-Bretanha, numa fase histórica em que nos encontramos perante ameaças russas e chinesas: mas acima de tudo, o arsenal atómico é um dos últimos vestígios da reivindicação de Londres ao estatuto de grande potência. Se isso não funcionar, a classificação será rebaixada imediatamenteEspecialmente porque todas as forças armadas britânicas enfrentam dificuldades e os generais falam abertamente sobre o facto de a Grã-Bretanha já não ser capaz de permanecer no primeiro nível de potências militares (com os Estados Unidos, a Rússia, a China e a França), mas antes está a deslizar ao mesmo nível que a Alemanha e a Itália. Mas há mais: A diminuição da capacidade militar é um reflexo de um declínio que afecta todos os níveis da sociedade.

Isso foi anunciado na semana passada No final de 2023, a economia britânica Acabou estagnandoEstes números não são abstratos, porque as famílias de rendimento médio são agora 16% mais pobres do que as suas congéneres em França, na Alemanha ou nos Países Baixos, e a típica família britânica é cerca de 10 000 euros mais pobre por ano do que as suas congéneres internacionais. “Reminia” (os malucos Restos(Fique na Europa, como aqui lhes chamam) apontam o dedo ao Brexit, mas a realidade é mais complexa: Desde a crise financeira de 2008, a Grã-Bretanha tem estado presa numa espiral de baixo crescimento e baixa produtividadeEstas são as causas e os tratamentos sobre os quais os economistas ainda se questionam. O que é certo é que as brutais políticas de austeridade impostas pelo governo conservador depois de 2010 causaram estragos nos serviços públicos: uma das consequências é que O lendário Serviço Nacional de Saúde está em colapso A Grã-Bretanha tem agora uma das taxas de sobrevivência ao cancro mais baixas do mundo desenvolvido. READ Erdogan... o equilíbrio entre Putin e o Ocidente e o cenário que pode forçá-lo a abrir mão da ambiguidade - Corriere.it

A imagem que eles adicionam As escolas estão em colapsoEstradas ruins, justiça bloqueada e um setor público em deterioração. Nos últimos 15 anos, foi feito pouco investimento, quer a nível do Estado, quer do sector privado, também devido ao clima de incerteza causado pelo Brexit. O resultado é um sistema de infraestrutura fraco (Os trens na Inglaterra são um pesadelo) e pouca inovação por parte das empresas. Mas é a mesma parte da sociedade que parece doente: o desemprego nos seus níveis mais baixos – apenas 3,8% – esconde o facto de que agora… 5,6 milhões de pessoas Eles nem sequer procuram trabalho e Campânia de subsídios (Em certas áreas do norte devastado, como Blackpool, um em cada quatro trabalhadores vive de assistência pública.) Deste exército que não faz nada, metade deles sofre de doenças crónicas que os impedem de trabalhar.