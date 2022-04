Recorde histórico de invencibilidade do Milan guardado: Porto perde após 58 jogos

Todas as gravações são feitas de forma superficial: esta é uma regra não escrita, mas conhecida de todos. No entanto, alguns recordes são inatingíveis: uma vez que você os alcança, se você os quebra, você entra no mito.

o Porta Sergio Conceio, que não perde na Liga Prima desde 30 de outubro de 2020, teve a oportunidade de bater novos recordes sem perder na liga antes da partida contra o Praga.

Os portugueses conseguiram chegar a 58 jogos No passado dia 16 de abril venceram o Portimonas por 7-0: o resultado permitiu ao historiador impressionar. Milão Ele esteve na série entre 1991 e 1993 Série A 58 não está fora.

Uma conquista famosa que começou com um empate em 0 a 0 contra a Pharma em 26 de maio de 1991 e terminou exatamente em 21 de março de 1993 com a derrota de Fastino Aspirilla para a Birmânia. O resultado foi 0-1 em San Siro.

Se assim for, o resultado útil da 58ª série é Lazio-Milan, 2-2, mas essa série sempre permanecerá na lenda.

No apito inicial, em suma, o Porto teve a chance de reescrever a história, mas o gol de Horda aos 54 minutos trouxe os jogadores de Conceição de volta ao saibro: Nada feito, o recorde do Milan ainda está seguro.