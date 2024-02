Real Madrid, nos bastidores de janeiro: Ancelotti pensa num defesa português|Mercato

Quase um mês após o fim da janela de transferências de inverno, surge a história de uma mudança que o Real Madrid pretendia lidar com sua emergência defensiva, mas nunca saiu do papel.

Ele saiu ao mesmo tempo Sem David Alaba e Eder MilitãoAmbos foram deslocados devido à ruptura do ligamento cruzado do joelho. Carlo Ancelotti pensou inicialmente em consolidar o seu quadro de pessoal Uma nova adição ao setor atrasado. Conforme reconstruído pelo jornal oficial espanhol COMOSeleção de técnico Merengues Vai cair novamente Diogo LiteO português de 25 anos pertence ao Union Berlin.

O ex-técnico da Juventus e do Milan ficará positivamente impressionado com suas habilidades O Lusitano é canhoto Durante o jogo duplo da Liga dos Campeões no outono passado. Ele teria reportado seu perfil à administração de Madrid. Teria sido uma hipótese real Leve o jogador por empréstimo até o final da temporada. A solução desapareceu quando Ancelotti encontrou os seus dois suplentes, Tchouameni e Carvajal, adequados para a dupla titular.

Defesa de grande personalidade e boa atitude, Diogo Light é um dos pilares do Union Berlin, sendo o clube da capital alemã o jogador de campo mais utilizado nesta temporada.