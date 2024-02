Portugal, Dinamarca e Suécia abriram a “Rodada Principal” com sucesso

A “ronda principal” do Campeonato Europeu de Andebol de 2024 finalmente começou, O evento que acontece em Alemanha. Seis equipes entraram em campo hoje, três partidas elegíveis para o torneio 'Grupo 2' A partida foi realizada na Barclays Arena, em Hamburgo.

Comecemos pelo carimbo Portugal vs. Noruega. Os comandados de Paulo Pereira Mais do que lá Noruega Que ao longo da hora de trabalho foi inferior, o resultado final do 37 a 32 Confirmação do placar do primeiro tempo 15-18. Um jogo “simples” também para Suécia por 28 a 22 Rejeite qualquer ataque virtual antes Eslovênia.

Por último, mas não menos importante, é… Dinamarca Que cumpriu as expectativas do dia anterior no duelo contraHolandês. Nikolai Jacobsen levou seus filhos ao sucesso, 39-27 Foi o resultado de uma reunião unilateral.

Amanhã começa o ‘Grupo A’ na Lanxess Arena, em Colônia. Hungria, Áustria, França, Croácia, Islândia Sobre tudo Alemanha Será feita uma exibição e estão marcadas mais três partidas, como no dia que acabou de terminar.

Resultados de hoje (17 de janeiro)

Noruega – Portugal 32-37

Dinamarca – Holanda 39-27

Eslovênia x Suécia 22-28

foto. shutterstock.com