Por que odiamos esperar? Explicação da ciência

A psicologia da impaciência

A impaciência é um sentimento comum que todos nós experimentamos pelo menos uma vez na vida, seja esperando em uma longa fila ou esperando por um anúncio importante. Mas o que está por trás deste estado de espírito e como isso afeta as nossas decisões? Uma pesquisa recente de Annabelle Roberts, professora assistente de marketing da Universidade do Texas, investigou as complexidades da impaciência, examinando como a necessidade de encerramento⁤ afeta a tomada de decisões e o desconforto crescente sentido‌ à medida que o fim da espera se aproxima.

Necessidade de fechamento

Num dos seus estudos, Roberts, juntamente com Alex Imas e Ayelet Fishbach, da Universidade de Chicago, descobriu que a necessidade de encerramento desempenha “um papel fundamental em influenciar a impaciência”. Esta necessidade afecta a “escolha temporal”, isto é, o “valor relativo” que as pessoas atribuem a uma recompensa imediata em comparação com uma recompensa futura. Em sete estudos online e de laboratório, os participantes tiveram que escolher entre trabalhar mais agora ou esperar para trabalhar menos mais tarde, alcançando o mesmo resultado. Os resultados mostraram que os participantes estavam dispostos a pagar mais ou a trabalhar mais para alcançar o encerramento desejado mais cedo.

Em seu segundo estudo, Roberts examinou o curso emocional da espera e descobriu que o desconforto causado pela espera aumenta de intensidade à medida que o fim da espera se aproxima. Em situações do mundo real, os participantes avaliaram seus níveis de impaciência enquanto esperavam a chegada da primeira vacina COVID-19 ou a chegada do ônibus ao centro de Chicago. A frustração deles aumentava à medida que se aproximavam do fim da espera. Roberts sugere que, para as empresas, é melhor preparar os clientes para uma espera mais longa do que para uma espera mais curta, para que o pacote possa chegar antes que fiquem impacientes.

Implicações práticas e pesquisas futuras

O trabalho de Roberts também oferece lições importantes sobre o que os profissionais de marketing podem fazer para tornar a espera menos irritante. Por exemplo, por vezes, as promoções de marketing, como “compre agora, pague depois”, não funcionam porque os consumidores podem não querer suportar o stress psicológico de saber que o pagamento está pendente. Além disso, pode ser melhor informar os clientes do atraso no início da espera e não mais tarde, para que possam ajustar as suas expectativas em conformidade.

Para um projeto de acompanhamento, Roberts está procurando intervenções que ajudem as pessoas a se sentirem mais pacientes enquanto esperam. O objetivo de sua pesquisa é ajudar as pessoas a gerenciar melhor suas experiências de espera e a tomar melhores decisões, como economizar para o futuro.