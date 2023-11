Pesquisador da Cosenza recebe o “Prêmio de Ciência da Baviera” em Munique

A fuga de cérebros na Calábria continua… e também é altamente considerada internacionalmente

O jogador calabresa Lorenzo Barcelona, ​​​​29 anos, de Casale del Manco, venceu o “Iniciativa Cultural Bayern 2023”, na categoria “Ciência”, criada em cooperação com o Ministério da Ciência e Artes da Baviera.

Lorenzo estudou física nuclear na Universidade Unical, onde se formou com louvor e distinção acadêmica. Hoje ele é doutorando no Instituto de Física Teórica de Regensburg, na Baviera, onde estuda interações entre partículas em núcleos atômicos com base em simulações de supercomputadores.

“As descobertas do Dr. Barca representam uma peça importante do quebra-cabeça que liga futuros resultados experimentais às interações dos neutrinos com os quarks encontrados nos prótons e nêutrons.

Os resultados serão agora incorporados numa série de análises de experiências internacionais de grande escala planeadas no Japão e nos Estados Unidos, proporcionando assim um importante contributo para uma melhor compreensão das propriedades dos neutrinos.“

Parabéns Lourenço!