Parceria entre família Mercati e TIP para desenvolvimento da Apoteca Natura | economia e trabalho

A família Mercati era proprietária Apoteca Naturezaem parceria com Tamburi Investment Partners SpA (“TIP”), um grupo industrial independente listado no setor Euronext STAR Milan, para um co-investimento na recém-criada Apoteca Natura Investment. Esta holding deterá a totalidade do capital social da Apoteca Natura SpA, a primeira rede internacional de farmácias Benefit®.

O acordo prevê a aquisição de 28,57% da Apoteca Natura Investment pelo TIP, que investirá com a família Mercati para desenvolver um novo modelo de farmácia baseado na personalidade profissional do farmacêutico e em serviços personalizados que respeitam o meio ambiente.

Fundada por Massimo Mercati, a Apoteca Natura “demonstrou sua competitividade no mercado, com uma proposta capaz de enfatizar claramente um modelo de farmacologia de saúde social que combina resultados econômicos com impacto positivo na sociedade e no meio ambiente”, diz um comunicado. Estampa lançada hoje.

A parceria entre a família Mercati e o TIP visa a difusão e desenvolvimento do modelo de negócio da Apoteca Natura na Itália, Espanha, Portugal, França e Alemanha. Os pilares do co-investimento são a consolidação e desenvolvimento do modelo de afiliação de farmácias independentes em mercados já ativos e em novos mercados europeus, a expansão seletiva da rede de farmácias próprias, o envolvimento de farmacêuticos afiliados à rede também como potenciais acionistas em nível de rede e a ampliação dos serviços oferecidos e da lista de produtos da marca Apoteca Natura.

O aporte do TIP não será apenas financeiro, mas permitirá que a Apoteca Natura se desenvolva nos próximos anos de forma alinhada com o objetivo de médio prazo que ambiciona ser cotada em bolsa. Segundo Massimo Mercati, a perspetiva de inclusão “é a principal forma de assegurar a independência da Apoteca Natura, contra o caminho da cocriação de valor que irá beneficiar todos os farmacêuticos pertencentes à rede e demais stakeholders envolvidos no projeto”.

A parceria representa uma importante oportunidade para a Apoteca Natura desenvolver e popularizar uma nova forma de “praticar farmácia”, baseada no caráter profissional do farmacêutico e com foco no atendimento a pessoas que respeitam o meio ambiente. A sinergia entre o conhecimento do setor, as experiências industriais da família Mercati, as relações industriais e as competências do TIP permitirão alcançar os objetivos comuns de desenvolver e disseminar o modelo de negócio da Apoteca Natura.