O tempo muda muitos aspectos da saúde aos quais devemos prestar a devida atenção, mudando nosso estilo de vida. Especialmente para mulheres na pós-menopausa, não é incomum ter ganho de peso devido aos níveis mais baixos de estrogênio.

Mais do que apenas uma questão cosmética, as mudanças de peso devem ser monitoradas quanto às consequências que causam à saúde. O acúmulo de lipídios e o aumento da glicemia afetam todo o organismo e devem ser mantidos sob a devida atenção médica. por exemplo , Este toque de despertar pode alertar sobre diabetes e aumentar o risco de ataques cardíacos e derrames.

Mas vamos ver o que os especialistas sugerem.

Para perder peso após a menopausa, aqui estão 5 ajudas indispensáveis ​​de acordo com a ciência

Entre em contato com uma nutricionista Fundação Veronese Apresenta as causas, efeitos e medidas da menopausa e perda de peso após 50 anos. O médico explica como, para algumas mulheres, a mudança hormonal pode surpreendê-la, obrigando-a a mudar seus hábitos diários, mas o apelo não é o desespero. Na verdade, para perder peso após a menopausa, aqui estão 5 ajudas indispensáveis ​​de acordo com a ciência.

sim jejum não?

Mais do que passar dias inteiros sem comer, é aconselhável limitar os espaços do dia dedicados à alimentação. Pular refeições faz mal à saúde, principalmente o café da manhã, que contribui para fornecer energia ao longo do dia e não sentir fome. O melhor é tomar café da manhã às 8, um almoço saudável e terminar as refeições às 4 com um lanche. Não é recomendável fazer as refeições após as 20 horas.

O que você quer comer

O conselho é mudar a dieta tão freqüentemente quanto possível, talvez de acordo com a sazonalidade da dieta mediterrânea. Não se sobrecarregue com carboidratos e prefira gorduras e proteínas boas, talvez de origem vegetal. Sim, portanto, para nozes, frutas, grãos e azeite de oliva extra virgem, limite os alimentos processados, a carne vermelha e os açúcares, especialmente à noite, e talvez encontre alternativas. sobre isso, Contra o colesterol e o diabetes Poucas pessoas conhecem essa alternativa ao açúcar sem calorias e glicose.

movimento correto

Como sempre, é essencial fazer a quantidade certa de atividade física para promover uma boa circulação e emagrecer. Andar de bicicleta ou caminhar rápido reduz o peso e o risco de doenças cardiovasculares e ajuda a melhorar o humor. Além disso, estimular os músculos ajuda o corpo a absorver nutrientes em vez de acumulá-los no estômago e nas pernas em reservas de gordura que são perigosas para a saúde.

Não existem opções de dieta radical

A última dica é não acreditar em dietas milagrosas ou que exijam cortes drásticos na dieta. Cada físico é único e, portanto, quaisquer procedimentos que decidirmos aplicar devem ser respaldados por opinião médica.

aprofundar

