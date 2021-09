Remedios Faro, pintor espanhol de magia, misticismo e ciência

Farrow, então com 40 anos, deu passos largos em uma exposição coletiva em 1955, exibindo pinturas que lidavam com o subconsciente, o místico e o metafísico; O protagonista muitas vezes se parece com Pharos.

Arkak disse em uma entrevista que estava interessada em tarô, astrologia e alquimia, que ela equilibrava com um amor de longa data pela ciência, especialmente geologia. O trabalho de Farrow incorporou esses interesses.

“Ele estava tentando encontrar a intersecção entre o místico e o mundo”, disse Arcak.

Na pintura das Ilhas Faroé “harmonia” (1956), uma pessoa (possivelmente um homem ou uma mulher) senta-se em uma mesa em uma sala cavernosa, organizando objetos como cristais, plantas, formas geométricas e pedaços de papel com fórmulas matemáticas em um bastão musical ou moldura semelhante a um ábaco . As figuras melódicas parecem sair das paredes. Farrow escreveu em uma carta à família que uma pessoa “está tentando encontrar o fio invisível que mantém todas as coisas unidas”.

Na época, ele morava com Walter Groen, um exilado austríaco que era dono de uma famosa loja de discos de música clássica. Ele acreditava no talento de Farrow e o encorajou a se dedicar sem reservas à pintura.

Farrow fez sua primeira grande exposição solo na Cidade do México em 1956. Foi um grande sucesso entre críticos e colecionadores, assim como o famoso muralista mexicano Diego Rivera, que se dizia estar “entre as artistas femininas mais destacadas do mundo”. . Seu segundo show solo em 1962 também foi um sucesso.

Farrow morreu de ataque cardíaco em 8 de outubro de 1963. Ele tinha 54 anos. Gruen tornou-se um defensor incansável de seu trabalho e legado, e uma retrospectiva póstuma em 1971 no Museu de Arte Moderna da Cidade do México atraiu multidões.

O valor do trabalho de Farrow disparou nos últimos anos, em grande parte graças à sua raridade, qualidade e visuais impressionantes.

“Tem um efeito mágico”, disse Norris. “Há brilho e luz em sua obra, muito semelhantes ao que você vê em uma grande pintura renascentista.”