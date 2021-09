O outono está chegando, o inverno está chegando e as doenças sazonais virão com baixas temperaturas. Em momentos como este, na situação específica após a pandemia de Covid 19, cada um de nós está em alerta máximo. Recentemente, muitos têm tentado recorrer ao autodiagnóstico na Web, muitas vezes essa prática é muito imprecisa e contraproducente, que de forma alguma pode substituir a consulta com um especialista, o que às vezes leva ao aumento da ansiedade.

Por outro lado, o médico tem muitas ferramentas para avaliar a doença que podemos ter. Portanto, em qualquer caso, é melhor consultar um especialista. Para resolver algumas dúvidas menores e evitar o pânico, aqui está A doença mais comum do mundo E como distingui-lo de sua imitação. Poucas pessoas sabem que, na maioria das vezes, quando nos sentimos cansados ​​e debilitados, é possível que um resfriado seja muito comum.

Bons remédios e hábitos

Uma das coisas que ajuda no resfriado é o descanso, de fato, o relaxamento mental e muscular pode acelerar os tempos de recuperação.

Também é melhor evitar mudanças de temperatura que, com a redução das defesas imunológicas, podem exacerbar e prolongar a doença. Por este motivo, é recomendável cobrir-se bem antes de sair de casa.

Umidificadores de ambiente podem ser úteis para aliviar a congestão nasal, bem como irrigar o trato respiratório com solução salina.

Não é recomendado fumar, assoar o nariz no mesmo lenço de papel, colocar as mãos na boca e tomar antibióticos, a menos que prescritos.

A doença mais comum do mundo e como distingui-la de sua imitação

Resfriados podem ser descritos por estes sintomas:

garganta seca

produção de muco

lacrimação;

Dor de cabeça;

espirrando direto

tosse seca;

Febre (em casos raros).

Pode ser fácil confundir o resfriado comum com a gripe ou com condições mais graves, como faringite ou bronquite. Os limites que caracterizam essas doenças às vezes são sutis. Mas pense que com a gripe, ao contrário do resfriado comum, você pode ter febre alta e persistente. Sendo atormentado por dores musculares e articulares persistentes ou calafrios. Em todos os casos, a prevenção é necessária.

Fortalecer o sistema imunológico pode ser benéfico redução do estresseCombata os germes lavando as mãos com frequência e dormindo regularmente. Uma dieta rica em vitaminas é um bom hábito em qualquer época do ano. Sem esquecer que a pesquisa online e os conselhos dos amigos não podem substituir a indispensável opinião profissional.