O Museu de História Natural de Nova York tem um novo polo científico – JUORNO.it

França e Itália estão mais uma vez unidas em nome da cultura: o Festival du Livre de Paris foi oficialmente aberto no Grand Palais Ephémère em Paris, com a Itália como convidada de honra até domingo e um rico programa de encontros e eventos envolvendo mais de 50 autores da Itália. O Ministro da Cultura, Gennaro Sangioliano, anunciou a abertura do Pavilhão da Itália juntamente com o Subsecretário de Cultura, Vittorio Sgrabi, Prefeito de Nápoles Gaetano Manfredi, Conselheiro de Cultura do Município de Roma, Miguel Guttore, Presidente da Associação Italiana de Editores Riccardo Franco Levi, e a embaixadora da Itália na França, Emanuela De Alessandro.

Ao saudar o público parisiense, antes de cortar a fita tricolor, Sangioliano lembrou a entrevista de hoje no Corriere della Sera com o Presidente da República, Sergio Mattarella, para o novo “Renascimento europeu” que parte da cultura. “Matterella diz que os livros são um meio de conhecimento: concordo plenamente com essa visão”, disse o ministro em sua segunda viagem a Paris em poucos meses, e voltou para homenagear, como havia feito em sua chegada ontem, o grandes autores da epígrafe. Literatura além dos Alpes: Chateaubriand, Balzac, de Maistre, “o formidável Flaubert”, Victor Hugo, mas também Jean-Paul Sartre, “um autor em quem encontrei uma reflexão interessante”, observou.

O Pavilhão da Itália está localizado na parte mais ensolarada e espetacular do Grand Palais Ephémère, com uma vista deslumbrante da Torre Eiffel, e é delimitado por grandes arcos brancos que lembram as formas do Palazzo della Civiltà Italiana in Eur (o chamado Coliseu quadrado). No cenário central, que até ao dia seguinte amanhã acolherá encontros e debates, encontra-se uma cópia a cores da Escadaria Espanhola, erguida no eixo da Dama de Ferro. Como se dois marcos icônicos de Paris e Roma pudessem se olhar e conversar. “Não fomos e nunca fomos um governo fascista”, disse Sgarbi em seu discurso à platéia após o discurso de Sangioliano.

O subsecretário de Cultura lembrou o que aconteceu há 21 anos, em março de 2002, quando a Itália – que também foi convidada de honra em Paris na época – se retirou do Salon du Livre após protestos contra o governo de Berlusconi. Ele então brincou: “Fomos atacados como fascistas” e “Estar aqui hoje é uma espécie de vingança para mim”, acrescentando que “os governos são eleitos pelo povo: o povo pode ter escolhido errado, mas escolheu e ainda estamos aqui “. Pouco antes disso, sob a forma de historiador da arte, apresentou uma obra-prima italiana, “Ptolomeu II discute a tradução grega do Pentateuco com estudiosos judeus”, do pintor barroco Giovanni Antonio Galli, conhecido como Spadarino, que foi trazida especialmente para o Salon du Livre. “Uma poderosa obra literária e humanitária”, explicou Al-Saghrabi, falando do “ponto de encontro entre arte e literatura”. Entre os autores contemporâneos anunciados hoje, 21 de abril, na capital francesa geminada com Roma, estão Alessandro Baricco, Eri Di Luca, Paolo Romes, Paolo Cognetti, Giancarlo Di Cataldo, Antonio Skorati e também ‘italianos de Paris’, como Andrea Marcolongo e Giuliano da Empoli (chegou à final do último Prix Goncourt com o mágico do Kremlin), Emanuele Cuccia ou Maurizio Serra, o primeiro italiano a ser acolhido no círculo restrito da Académie Francais. O pôster do festival também foi capturado nas galerias do Grand Palais Ephémère: um menino em um volante vermelho de Vespa e uma menina sentada atrás dele lendo em branco, vermelho e verde contra o fundo da Torre Eiffel.