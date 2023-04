Ao contrário das dietas rígidas: se você não conhece o truque do resfriado, experimente e verá os resultados imediatamente

Quem disse que para não engordar tem que suar muito na academia ou passar fome? Este é um truque original e eficaz.

O gasto energético de repouso de uma pessoa diminui gradualmente com a idade e já é 10% menor aos 50 anos. Fique a vontade Porque à medida que envelhecemos, geralmente engordamos, mesmo comendo as mesmas coisas. As razões subjacentes a isto são as alterações hormonais, que provocam um abrandamento do metabolismo e uma perda de massa muscular (o músculo é o tecido que consome mais energia e, por o perder, o corpo queima menos calorias).

A solução para essa mudança que o corpo sofre na meia-idade, principalmente nas mulheres devido à menopausa, assim como nos homens, sempre foi dieta e exercícios. Coma menos e mova-se mais. E embora esses dois pilares geralmente funcionem, existe uma estratégia que pode ser eficaz, ou pelo menos complementar, para evitar o ganho de peso relacionado à idade: Estimulando a produção da chamada gordura bege. como? Exposição moderada ao frio, seja com banhos frios no verão, seja baixando o aquecimento no inverno, e não se encobrindo demais…

A exposição ao frio faz com que a gordura branca fique bege e aumenta a queima de calorias. A gordura branca tem a capacidade de armazenar energia proveniente do consumo excessivo de calorias. É uma reserva corporal e representa 20-25% da gordura corporal. Nos homens, acumula-se principalmente na região abdominal e nas mulheres nos quadris e nádegas.

Tem uma má reputação Excesso causa obesidadeMas é necessário. “Sem gordura branca, por exemplo, a função reprodutiva de uma mulher seria seriamente prejudicada.”explica Jonathan Ruiz, professor do Departamento de Educação Física e Esporte da Faculdade de Ciências do Esporte da Universidade de Granada.

A gordura marrom tem a capacidade de oxidar glicose e gorduras em calor. Seu objetivo é queimar calorias para manter a temperatura corporal e nos proteger do frio. Eles são encontrados principalmente no pescoço, parte superior das costas e artérias renais. Consumir glicose e gorduras pode ser um bom aliado no combate à obesidadediabetes e doenças cardiovasculares.

Bem, pesquisadores da Universidade de Cornell descobriram Uma maneira de evitar que muita gordura branca se acumule: converta-a em gordura bege. Os resultados do estudo foram publicados na revista Nature Comunicações. É um subtipo de gordura que possui os mesmos precursores celulares da gordura branca e as mesmas propriedades termogênicas da gordura marrom, o que significa que ajuda a diminuir o açúcar no sangue e os ácidos graxos que causam aterosclerose, doenças cardíacas ou diabetes.

quando uma pessoa é testada exposição prolongada Em temperaturas frias, as células-tronco conhecidas como células progenitoras de gordura formam células de gordura bege termogênicas dentro da gordura branca. No entanto, com a idade, a resposta a esse estímulo enfraquece, deslocando o equilíbrio para a produção de gordura branca.

É por isso que os jovens queimam calorias com mais facilidade. Com o passar dos anos, perde-se a capacidade de formar gordura bege, o que acelera o metabolismo e gasta mais energia. Uma forma de aumentar a produção deste tipo de gordura é expor-se ao frio de forma regular mas moderada. Banhos frios são uma opção, se você não estiver apoiando-os em todo o corpo, pode tomá-los da cintura para baixo. O exercício é outra maneira de estimular a formação de sebo bege. Mas isso é outra história!