O legado de Agnelli, quando chegará a decisão dos juízes: Elkann está esperando

Levará algum tempo para entender como terminará a batalha pela herança de Agnelli. Uma audiência de três horas foi realizada ontem na investigação de Turim sobre suposta fraude fiscal relacionada aos rendimentos de Marella Agnelli. Os juízes reservam-se os seus direitos, de acordo com a prática perante o tribunal de revisão: até sábado, manifestarão a sua opinião sobre as apreensões efetuadas nos últimos dias. Os juízes ordenaram uma avaliação computacional dos materiais obtidos, informou o El Jornal.

A situação não assusta em nada o advogado de John Elkann: “Também lemos. Não encontramos nada de novo em comparação com o que tem sido relatado nos tribunais italianos e estrangeiros há vinte anos, e ainda assim temos uma certeza, que é que todos os insinuações e suspeitas que a mídia tem repetido nos últimos dias “Este último encontra respostas muito claras no comportamento. Totalmente legal. Queremos que os juízes trabalhem com total calma, e da nossa parte estamos muito tranquilos porque acredito que no final o resultado deste caso será favorável: muito barulho por nada.”