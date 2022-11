Número de anos passados ​​a estudar em cada país europeu – ideal/notícias

Este mapa dá uma ideia de um arquivo Duração média do estudo para os europeus, o que não é necessariamente um indicador da qualidade da educação. Pelo que podemos ver, há uma divisão bastante clara entre o norte e o sul da Europa. No sul, a média costuma ser inferior a 12 anos, e no norte é superior a 12 anos. A estatística abrange todas as pessoas com mais de 25 anos.

Isso significa que a grande maioria das pessoas incluídas nessa estatística já concluiu sua formação. A desvantagem de olhar para uma faixa etária tão grande é que ela inclui muitas pessoas que cresceram em uma época em que o diploma do ensino médio era suficiente para conseguir um emprego decente. Essas pessoas estão bem abaixo da média. Infelizmente, não há dados disponíveis sobre a faixa etária.

lá Alemanha Ele tem a maior média e a única com mais de 14 anos (14,2). A Suíça, o Reino Unido e os países bálticos são os únicos outros países europeus com idade média de 13 anos ou mais. Quase todos os países da Europa Ocidental, do Norte e Central têm uma vida útil média de 12 anos ou mais.

As taxas mais baixas encontram-se na Turquia (8,1), Portugal (9,3), Bósnia-Herzegovina e Macedónia do Norte (9,8). Estes são também os únicos países europeus onde a média é inferior a 10 anos.

Os dados neste mapa são das Nações Unidas.