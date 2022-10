Nova oferta do Lidl 💁🏼‍♀️! O aparelho que todo mundo quer na cor de um sonho!

Um espetáculo verdadeiramente imperdível acaba de começar no Lidl. Na verdade, um micro-ondas rosa (e mais) está disponível a um preço muito baixo.

O amor pela culinária também significa sempre cuidar do ambiente em que você costuma preparar o almoço e o jantar para sua família e amigos. E para manter um ambiente agradável de se viver, O mais importante é poder contar com o hardware certo. Estes são realmente capazes de simplificar a vida cotidiana, enquanto ajudam a embelezar a cozinha.

Se você também tem essa vontade, o conselho é correr para o Lidl! Hoje em dia, há realmente um ótimo programa sobre microondas. Com uma personalidade que realmente não se lembra Na verdade, é possível comprar um em uma cor pastel Ou uma cor muito especial. Do rosa ao azul, os novos eletrodomésticos vão conquistar a todos e ao mesmo tempo oferecer a possibilidade de preparar pratos verdadeiramente deliciosos. Pratos que vai adorar fazer ainda mais graças à beleza do seu novo forno.

Esta é a nova grande oferta do Lidl

Poder contar com as incríveis ofertas oferecidas por muitos supermercados todos os dias é cada vez mais útil, principalmente quando está entre essas ofertas dedicadas a eletrodomésticos.

Basta pensar nisso de O processador de alimentos que Lild sempre sugere E a partir de hoje, o que o Lidl sugeriu acaba de ser adicionado.

O forno micro-ondas em exposição a partir de 20 de outubro no Lidl está, na verdade, em cores diferentes, tons pastel e muito mais. Aquele da foto microondas rosa Mas também é possível obter um em uma cor diferente. Entre os que estão disponíveis, há de fato o azul, uma cor muito especial e original do antracito.

Quanto às características técnicas, o forno micro-ondas possui 8 programas automáticos e 5 níveis de energia. Possui funções de descongelamento e início rápido e foi projetado para a segurança de crianças pequenas.

O temporizador funciona até 95 minutos e emite um sinal sonoro quando expira. E tudo para sinalizar o fim do cozimento e evitar que os alimentos queimem.

A capacidade é de 75 litros e tem uma potência de 700 watts.

Inscrição muito funcional Na cozinha, isso pode ajudá-lo a criar pratos que vão dos mais simples aos mais complexos que certamente serão muito mais fáceis de preparar.

E acima de tudo, o preço de um micro-ondas no Lidl não ultrapassa os 69 euros. Custo realmente baixo para um dispositivo tão poderoso e funcional que, entre outras coisas, está disponível em cores realmente incomuns e, portanto, mais populares.

Conforme indicado no folheto do supermercado, é um produto que pode esgotar antes do prazo devido ao seu baixíssimo custo e versatilidade. Se você estiver interessado, O conselho é correr para o Lidl o mais rápido possível. Desta forma, pode levar o seu novo micro-ondas para casa e começar a preparar todos os seus pratos favoritos.