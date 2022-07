NASA critica Roscosmos e Rússia por propaganda sobre a Estação Espacial Internacional

No passado escrevemos sobre como, apesar da tensa situação geopolítica, o Estação Espacial Internacional certo prevalecer “Olá”. É claro que as sanções contra a Rússia por causa de A guerra na Ucrânia Eles criaram alguns problemas diretos (e indiretos) para o programa espacial russo, mas parece que parceria Tudo estava seguro.

com persistência “trocar assentos” entre NASA E a Roscosmos E as garantias deste último sobre a cooperação contínua no espaço pelo menos até 2024 (e possivelmente além). Tudo isso no passado devido a uma crescente intolerância a certos comportamentos que ocorrem a bordo É Ao que as agências espaciais americanas, europeias e canadenses responderam duramente.

Estação Espacial Internacional: NASA, Agência Espacial Europeia e Agência Espacial Canadense criticam a agência espacial russa Roscosmos

O evento que provocou a reação ocidental foi um show de bandeira República Popular de Luganskque faz parte do território ucraniano invadido pela Rússia em 2014, e parte do território ucraniano República Popular de Donetsk Escrito pelos cosmonautas Sergei Korsakov, Oleg Artemyev e Denis Matveev em 4 de julho de 2022 a bordo do navio Estação Espacial Internacional.

Além da imagem, havia também o texto que ele citou “Este é o dia tão esperado que os moradores das áreas ocupadas da região de Lugansk esperam há oito anos. Estamos confiantes de que 3 de julho de 2022 ficará para sempre registrado na história da república”.

Em resposta a essas manifestações, a agência espacial dos EUA escreveu em um comunicado oficial “A NASA culpa fortemente a Rússia pelo uso da Estação Espacial Internacional para fins políticos para apoiar sua guerra contra a Ucrânia, o que é fundamentalmente incompatível com a função primária da estação entre as 15 nações envolvidas no desenvolvimento da ciência e no desenvolvimento da ciência e tecnologia para propósitos pacíficos”..

Então junte-se à crítica Joseph Aschbacher (Diretor-Geral da Agência Espacial Europeia) que com tuitar eu anunciei “É inaceitável que a Estação Espacial Internacional se torne uma plataforma de lançamento para crises políticas ou humanitárias que ocorrem na Terra. O objetivo da Estação Espacial Internacional é conduzir pesquisas e nos preparar para uma exploração mais profunda. Ela deve permanecer um símbolo de paz e inspiração. .”.

Há, também CSA (CSA) quis dar a sua palavra com uma declaração: “Os parceiros da Estação Espacial Internacional continuam a trabalhar juntos para o avanço da ciência e tecnologia espacial para o benefício de toda a humanidade. No entanto, a CSA se junta à NASA para repreender a Rússia pelo uso da Estação Espacial Internacional, um farol de cooperação pacífica, para a política, apoiando sua guerra ilegal contra a Ucrânia “.

Em geral, este é um caso raro em que nunca aconteceu que um (ou mais) sócios de É Critique o trabalho de outro membro da colaboração. curdo Dimitri Rogozin (Gerente Geral da Roscosmos) disse “Faremos na parte russa tudo o que julgarmos necessário e útil. Aconselho os parceiros ocidentais a cancelar suas estúpidas sanções se quiserem normalizar a relação profissional.”. Em particular, Rogozin acrescentou que foram outros países que politizaram o espaço impondo sanções que dificultaram o acesso da Rússia ao espaço. Atualmente é difícil entender o que acontecerá no futuro, mas parece que a situação se complicou.

