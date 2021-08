O orgasmo do nascimento de Eva, a garota nascida de um ovo impresso com “3D”

Era uma vez a ovelha Dolly, o primeiro animal criado graças à clonagem. Agora, mesmo isso não é mais novidade, existem muitas tecnologias novas e futuristas que fazem você arregalar os olhos. Um deles foi o nascimento de um pinto a partir de um ovo construído em uma impressora 3D.

A garota em questão foi chamada Eva Como a primeira mulher a aparecer na terra, e ela foi verdadeiramente “abraçada” em um ovo artificial, construído com uma impressora 3D e nasceu 20 dias após o desenvolvimento embrionário.

Eva, a garota “prematura” está bem

Eva nasceu prematuramente, o que significa que ela começou a tentar quebrar a casca do ovo após “apenas” 20 dias de incubação. Mas, apesar disso, ele está indo bem e crescendo. Quando completarem um mês de idade, serão colocados em um galinheiro, junto com outros exemplares semelhantes a eles, onde seu crescimento e fertilidade serão monitorados.

O experimento foi conduzido por quatro jovens graduados em agricultura, liderados por Filippo Giordano, 19, cofundador da InGen. Uma associação cujo objetivo é salvar espécies animais em extinção e restaurar a vida de espécies extintas. Nesse ínterim, essa técnica parece ter funcionado com galinhas.

No entanto, essa tecnologia ainda não foi patenteada, embora os três jovens pesquisadores estejam agora prestes a patentear essa inovação intrigante e interessante.

«Eva nasceu em Bassano graças aos dois laboratórios da nossa associação, o Laboratório de Biotecnologia, que geri com Eleonora Demartes, e a impressão 3D, gerida por David Scotton e Giacomo Sechin.“. dizer Filippo Giordanoque adiciona:Eva evoluiu para uma “CGA”, uma cápsula de germe artificial, que funciona como um verdadeiro ovo artificial no qual os embriões das espécies de oócitos são encapsulados até o nascimento dos espécimes. Esse “ovo artificial” é impresso com um material que imita um ovo natural e também é biodegradável, portanto, ambientalmente sustentável.».

Eva nasceu em 22 de agosto, e agora ela cresce bem no laboratório em um recipiente aquecido que você fornece Boruto, Empresa líder na área de incubação industrial fornecida por Não Equipamento de experimentação.

Giordano conta a gênese e o desenvolvimento da experiência: “Decidimos escolher o nome bíblico para a primeira mulher para enfatizar que Eva foi a primeira criatura nascida de um ovo artificial. Retiramos os zigotos dos ovos e os encapsulamos em incubadoras a 37,7 graus e 45% de umidade onde o desenvolvimento atingiu o “buraco”».

Em suma, após apenas um ano de atividade, a InGen já alcançou conquistas notáveis. Nas primeiras atividades, a associação obteve um ovo de galinha em um copo plástico e depois o construiu com uma impressora 3D. Então, finalmente, o desenvolvimento de um embrião de pintinho que deu à luz um pequeno coração batendo, o que levou ao nascimento de Eva.