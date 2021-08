“Tememos 236.000 mortes até dezembro” – Corriere.it

a partir de Silvia morosi

A Organização Mundial de Saúde soa o alarme e se diz “extremamente preocupada” com a “estagnação” da taxa de vacinação da Covid no continente

A emergência da Covid não para. A partir de agora até 1 de dezembro na Europa, pode haver “milhares de mortes mais”, como relatou o Diretor Regional da OMS para a Europa, Hans Kluge, falando sobre expectativas «236.000 mortes nos próximos três meses

Enquanto isso, de acordo com a Universidade Johns Hopkins, o número total de mortes desde o início da epidemia no mundo Excede 4,5 milhões.

QUEM: ‘A terceira dose da vacina não é perfeita’ Kluge chamou os altos níveis de transmissão do vírus de “extremamente alarmantes”, dizendo que 33 dos 53 países da OMS na Europa relataram um aumento de 10% ou mais nos casos relacionados ao coronavírus nas últimas semanas. Nas últimas seis semanas, as vacinações caíram 14%, “devido à falta de acesso às vacinas em alguns países e não aceitação da vacinação em outros”. Kluge, portanto, insiste em aumentar a capacidade de produção e compartilhar as doses disponíveis, descartando quaisquer “tentações nacionalistas”. uma A terceira dose da vacina de reforço É uma “maneira de se manter seguro e Não é um luxoKluge explicou.

“O direito de receber um esquema completo de vacinação” Kluge explicou que a vacinação é “um direito, mas também uma responsabilidade”. Ele observou que as vacinas são – de fato – o caminho para reabrir sociedades e estabilizar economias: “Em cerca de 8 meses, quase 850 milhões de doses foram administradas, com quase metade da população da região totalmente vacinada. Este é um feito notável. No entanto, Nas últimas seis semanas, a disseminação da vacinação diminuiu na Região, afetada por Falta de acesso às vacinas em alguns países e não aceitação da vacina em outrosEm suma, há uma necessidade clara de aumentar a produção, compartilhar doses e melhorar o acesso às vacinas nos Estados Membros: “Todos, em todos os lugares, devem ter o direito de Receba um esquema completo de vacinação.

"Prioridade para professores na campanha de vacinação" O que importa agora, como enfatiza a Organização Mundial da Saúde, é que professores e funcionários da escola estão entre os grupos prioritários para receber duas doses da vacina Covid. No memorando escrito com a UNICEF, ficou claro que imunizar o pessoal da escola é "uma medida chave para ser capaz de manter as salas de aula abertas e acolher os alunos". A recomendação, que segue a emitida em novembro de 2020 antes do surgimento das vacinas, visa lembrar a importância de vacinar os "mais vulneráveis" da população. Aviso de duas agências das Nações Unidas Algumas semanas após o início do ano letivo,, embora lembrando que "é essencial que a aprendizagem em sala de aula continue ininterrupta", embora Delta variável espalhado pelo mundo. As escolas – conclui Kluge – ajudam a dar às crianças os meios para serem "membros felizes e produtivos da sociedade".