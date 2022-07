No Hospital Marino de Alghero, cirurgiões ortopédicos tornam-se ressuscitadores

Sasari. Ortopedistas e traumatologistas foram chamados para substituir os ressuscitadores: isso também poderia acontecer no Hospital Marino “Regina Margherita” em Alghero. A disposição do diretor médico do Aou de Sassari, Luigi Cugia, afirma “a suspensão do atendimento de emergência no hospital realizado por reanimadores”.

A reorganização começou em 1º de julho e provocou indignação e controvérsia na unidade de saúde de Alghero. Com a suspensão do atendimento interno de emergência, em caso de necessidade, o médico plantonista deve se responsabilizar pelos casos em que o paciente esteja tão agravado que não possa ser atendido dentro da estrutura. Na Unidade de Reabilitação Operacional e Recuperação Funcional, o médico deve chamar a ambulância fornecida pela Aou de Sassari para emergências e acompanhar o paciente no transporte. Durante a ausência, o médico garantirá o atendimento de plantão ao ligar para a unidade de Ortopedia e Traumatologia. Se a condição de um paciente se deteriorar na Unidade de Ortopedia e Trauma, o médico de plantão ligará para seus colegas médicos para transferi-los para outra instalação local e uma ambulância de emergência. E a equipe médica da Covid não precisará envolver outros departamentos, mas organizar o transporte de pacientes por conta própria. Finalmente, em todos os casos da chamada “patologia dependente do tempo”, o 118 deve ser contatado, mas somente após combinar com o departamento de destino. E se o 118 não estiver disponível, o médico da enfermaria terá que cuidar da transferência.

De onde vem a decisão do diretor médico? Das poucas intervenções hospitalares de emergência realizadas por reanimadores e anestesiologistas de plantão nos últimos meses. E depois da suspensão da atividade cirúrgica ortopédica para cumprimento do bloqueio de operações e acesso direto à clínica ortopédica e de fraturas. Por fim, pelo declínio gradual do número de pacientes Covid.

A decisão do diretor médico de Aou provocou protestos dos médicos de Marino: “Não somos ressuscitadores”, muitos deles disseram. É verdade que eles seguiram um curso, mas é uma atualização muito básica que não pode ser comparada às habilidades de um ressuscitador. Anaao-Assomed explicou a indignação generalizada no sindicato, que escreveu à Cimeira de Aou e a um vereador de saúde a relatar a situação que surgiu no Hospital Marino de Alghero: a suspensão do atendimento de emergência no Hospital Naval de Alghero » , conforme escrito na carta da secretária regional de Annao, Susanna Montaldo.

As novas disposições “excedem as competências normais exigidas para os médicos que passaram por uma competição de ortopedia ou medicina física e certamente não uma de anestesia e reanimação”. O curso para “melhorar as manobras de salvamento” do pessoal da unidade não significa, segundo Anao, “que um diretor ortopédico, médico físico ou internista possa ser usado na prática clínica diária no lugar de um dispositivo de reanimação. habilidades de suporte à vida e desfibrilação precoce.”

O Sindicato dos Diretores Médicos conclui a carta com um pedido de confiança “para rescindir a decisão, levando em consideração a disposição de qualquer escritório competente para proteger a segurança dos médicos do Hospital Naval de Alghero”.