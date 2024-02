Nápoles. No Trianon de Viviani, estreou Obsessão Napolitana de Maria de Medeiros e Mauro Gioia com o astro português, sua estreia na direção em Itália. Sexta-feira, 8 de abril, 21h

Nápoles. Depois do grande sucesso de Noa, outra artista internacional subirá ao palco do Trianon Viviani: Maria de Medeiros, atriz e cantora portuguesa, particularmente conhecida pela sua participação no fantástico elenco de Pulp Fiction, de Quentin Tarantino, que recebeu o troféu. Volpe no Festival de Cinema de Veneza e sua interpretação de Eleonora Fonseca Pimentel no filme de Antonietta Di Lello, The Rest of Nothing.

Na sexta-feira, 8 de abril, às 21h, Maria de Medeiros e Mauro Gioia farão a estreia mundial de “Ossessione napoletana”.

O musical, escrito pelos mesmos artistas, marca a estreia na realização italiana da atriz, encenadora e cantora portuguesa, bem como o seu regresso ao panorama nacional.

O que uma estrela internacional está fazendo no estúdio empoeirado de uma estação de TV privada em Nápoles? Ela é uma estrela de cinema e ele é o substituto de um histórico apresentador de TV local. O encontro, numa entrevista quase impossível no programa de culto Ossessione napoletana, marca o regresso da atriz a Nápoles, cidade onde deixou o seu passado e as suas paixões.

É a atriz, cantora e diretora Maria de Medeiros. Ele é o cantor e ator Mauro Gioia. Juntos dão vida a um espetáculo chocante, onde os papéis são subvertidos e onde até o pianista Giuseppe Borgarella tem muito a dizer.

Entre questões irreverentes, comparando o masculino e o feminino, o espetáculo se desenrola entre textos de Susan Sontag e James Joyce, e canções, com clássicos napolitanos e peças de Chico Buarque, Clementino e da própria de Medeiros.

O espetáculo é produzido por Trianon Viviani em acordo com a Hetzel Productions Paris. O visual é de Giovanni Ambrosio.

Músicas

· Reginella (Libero Bovio – Gaetano Lama)

· Anos Dourados (Chico Buarque)

· O que é o Fado (Maria de Medeiros)

· Mas esse é você? (Maria de Medeiros)

· A verdadeira dama (Fabio Mauri – Fiorenzo Carpi)

· Ágata (Gigi Pisano – Giuseppe Cioffi)

· Jogue-me (Alberto Moravia – Gino Marinuzzi Jr.)

· Paixão (Libero Bovio – Ernesto Tagliaferri – Nicola Valiente)

· Devo ficar ou devo sair (o confronto)

Fuelvo Alsor (Fernando Solanas – Astor Piazzolla)

· Fabricado em Nápoles (Clementino – Nicola Iadechico [“Desideri”](Giovanni Renzi, Marco Trovato)