Nápoles, na Cidade das Ciências, arte e ciência se cruzam numa relação quantitativa

Os campos da arte e da ciência cruzam-se com interações claras destacadas tanto por artistas e cientistas, como por críticos de arte e filósofos da ciência.

O entrelaçamento quântico e a não localidade constituem descobertas científicas recentes que dão um novo impulso a esta pesquisa antiga e sem fim.

No Sala de Arquimedes para Cidade da Ciência A cerimônia de abertura da pista será realizada no dia 4 de março, às 10h: Relacionamento quântico. Uma marca muito adequada inclui reuniões regulares que você organiza Fundação IDEIASAssociação Eudora E a Fundação Mora Em cooperação com organismos de investigação científica, incluindo o Instituto de Física Nuclear Centro de Contato Nacional Com os três Departamentos de Ciências Físicas e Tecnologias de Materiais ISASI, INO e SPIN, Univ Nápoles Frederico II E universidade Campânia Vanvitelli.

o Relacionamento quântico Ele quer envolver uma cidade Nápoles E a região Campânia Com as suas instituições e museus culturais, científicos e humanitários, quer expandir-se para todas as partes do mundoItália E depois a nível internacional, também em preparação para um evento final que se realizará num local que simboliza a integração da tradição e da inovação em 2025, o ano internacional dedicado às tecnologias quânticas.

Quando arte e ciência se unem, cria-se uma sinergia que pode levar a resultados surpreendentes. A arte pode inspirar a ciência a novos insights, e a ciência pode fornecer à arte novas ferramentas e técnicas.

Ambas as disciplinas, arte e ciência, tentam compreender o mundo que nos rodeia, embora em linguagens e métodos diferentes. A arte, através da expressão criativa, permite-nos explorar emoções, intuição e imaginação. Eles nos ajudam a ver o mundo com novos olhos e a criar novas possibilidades. A ciência, através do método científico, permite-nos analisar o mundo de forma objetiva e racional, ajuda-nos a compreender as leis que regem o universo e a desenvolver novas tecnologias.

Muitas vezes o guia invisível que levou alguns homens da ciência a novas descobertas foi precisamente a procura da harmonia oculta nas leis da natureza, a procura da simetria ou de simetrias quebradas, ou o desenvolvimento de tecnologias de grande impacto social e, portanto, a procura da beleza no sentido mais amplo.

A abertura desta série de encontros só pode começar com duas figuras simbólicas de dois grandes cientistas, pioneiros da nova consciência que se espalha: Antonio Barão E Vittorio SilvestriniAmbos são pioneiros da excelência no mundo acadêmico. Para celebrar o seu importante trabalho científico, muitos interlocutores e cientistas de diferentes capacidades, vindos de toda a Itália, manifestaram a sua vontade de participar como oradores nesta primeira nomeação, incluindo: Prof. Enzo Iarucci Participante honorário Infantil – presidente anterior Infantil , Stefano Fabrice Diretor do Departamento de Ciências Físicas e Tecnologias de Materiais Centro de Contato Nacional, Francisco Cataliotti Diretor do Instituto Nacional de Optometria Centro Nacional ENO.

Entre outros oradores teremos intervenções de cientistas famosos próximos da obra Vittorio Silvestrini E Antonio Barãoentre ele, Simona Mosca, Maria Parisi, Antígona Marinobem como as intervenções de estudiosos napolitanos agora internacionalmente famosos e formados na escola Antonio Barão E Vittorio Silvestrinientre ele Enzo Cuomo, Berardo Rogério E Francesco Tafori.

Próximo evento “Relacionamento quântico» sempre será realizado em Cidade da Ciência (Quarto de Newton) em 22 de abril de 2024.

