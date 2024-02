Não há paz para os SUV: com a nova lei paga-se 225 euros por 6 horas | Eles estão te interrompendo, mas você não sabe disso

Durante muitos anos foram considerados o príncipe do setor automóvel: o mais procurado, o mais comprado, o mais popular em termos de apelo: o veículo utilitário desportivo (SUV). no entanto?

Até no “paraíso” se chora, como diz o velho ditado: e de facto, mesmo aqueles que realizam grandes feitos, por ex. SUVsE ele tem que lidar com isso Lindos gatos para descascar.

Na verdade, para falar a verdade, ele se parece com o seu homólogo grande fama, Deveria um SUV pagamento Muito grande economicamente e além.

O que você quer dizer? O que, na verdade, Parece não haver paz Recentemente para o modelo SUVs Para quem o escolhe, enfrenta uma série de situações, diferentes entre si, mas pensando de forma semelhante.

Primeiro vieram as disputas sobre estacionamento nas grandes cidades, depois as acusações Ambientalistas Sobre consumo e até sequências de vandalismo, danos nas rodas ou roubo de faróis DirigiuToupeiras muito fortes SUVs.

SUVs, agora está chegando um novo imposto: raiva entre os cidadãos

E agora, para os SUV, há ainda mais problemas: de natureza económica e, mais do que isso, com a nova lei de que tanto se fala. Eles são pagos 225 euros por 6 horas. mas por que? Para entender isso é preciso ir a Paris, onde já disseram que pararam de alugar scooters, e agora querem focar nos SUVs. A discussão centra-se em algumas questões cruciais: Níveis poluiçãoque segundo estimativas vê os SUVs emitindo 20% de gases de efeito estufa Mais em comparação com outros carros.

Então, como mencionamos Comprimento De modelos, de A média é superior a 180 cm Isso ocupa muito mais espaço EstacionamentoFinalmente, a complexidade da vida de outros carros segurançaSaber que algumas relações entre o tamanho do carro e as colisões teriam revelado um risco maior para o carro Atingir pedestres ou bicicletas.

Cuidado com os SUVs, eles não podem ser vistos bem aqui

Estimativas recentes veriam mais da metade Parisienses Eles gostariam de reduzir SUVs Nas ruas, por esta razão, prevê-se a criação de uma tarifa diferenciada, para estacionamento na cidade, para estes veículos. Sobre o que será?

Este novo tipo de regra deverá abranger automóveis híbridos e térmicos com peso de 1,6 toneladas, e automóveis eléctricos com mais de duas: o preço, essencialmente, passará a ser três vezes superior consoante o volume, atingindo os 18 euros por hora face ao actual preço de seis em média, com valor máximo 225 euros por seis horas de estacionamento.