Na China hoje você vai para a prisão… para conseguir os créditos – Corriere.it

Era uma vez, as pessoas iam para a prisão por causa de dívidas. Na China hoje, você pode acabar na prisão por tentar recuperar uma dívida da administração pública. É o caso de um empresário que construiu jardins de infância, escolas, museus e hotéis sob contrato na cidade de Liupanshui, na província de Guizhou. mulher, Mas yeejayyyyyyyyyyyyyyyyO homem de 46 anos começou a trabalhar na implementação de cerca de dez projetos para a administração local em 2016, quando o seu slogan na China era “Construir, Construir, Construir” para apoiar a indústria do tijolo e impulsionar o produto interno bruto. A corrida acabou. Os sonhos faraónicos foram restringidos em Pequim e também em Liupanshui em 2020, e muitos estaleiros de construção foram abandonados em conformidade com a nova linha de poupança. Ainda há muitas contas para acertara nível macroeconómico, bem como a nível individual.

Construção de Ma Yijiayi em 2020 Recebeu um crédito de cerca de 220 milhões de yuans (28 milhões de euros). Com gestão Liupanshui. Burocratas locais entusiasmados prevaricaram após três anos Eles tentaram resolver o problema oferecendo um acordo: 12 milhões de yuans em dinheiro e amigos como antes. Teria sido tratado Apenas 5% do valor devido e a senhora recusou, dirigindo-se ao tribunal. As autoridades responderam Acusando o credor de “provocar brigas e perturbar a ordem pública”.É uma fórmula utilizada também para quem promove protestos políticos através de manifestações em locais públicos. Esta é uma fórmula que tem sido tão abusada que, em Agosto passado, o Supremo Tribunal de Justiça chinês admitiu que era usada “excessivamente” em províncias chinesas remotas e em todo o tipo de litígios que não agradam aos funcionários administrativos. READ «Una trama anti Ratzinger ma Francesco non c'entra»- Corriere.it

Guizhou está longe de Pequim Autoridades falidas Eles seguiram caminho: em novembro de 2023 o credor Ma Ela foi presa E quando uma advogada Eles tentaram libertá-la da prisão notando o absurdo do procedimento, Eles acabaram nas celas também. Já se passaram alguns meses. Na segunda-feira passada a história foi publicada pelo jornal de negócios Elle Revista de negócios chinesa. A injustiça contra a empresária começou a se espalhar pela internet e se espalhar rapidamente. No WeChat, uma postagem apoiando Ma “Agora as autoridades nem se importam em se esconder, estão roubando pessoas em plena luz do dia” recebeu 100 mil acessos.