Mercado de Wuhan nas origens do Covid-19: como o vírus nasceu e como evitar outras epidemias

A Science publicou dois trabalhos que ajudam a entender mais sobre a disseminação do vírus SARS-CoV-2, desde o mercado úmido da capital chinesa até o mundo inteiro, entre saltos e desenvolvimentos de espécies. Limitar o contato com alguns animais para evitar o ressurgimento da doença

A edição de 26 de julho da Science contém duas obras, que apareceram em sua primeira edição impressa em fevereiro, que lançam alguma luz sobre aA origem da pandemia de SARS-CoV-2.

No primeiro empregoOs pesquisadores analisaram a distribuição geográfica dos casos documentados no primeiro mês para o qual há dados disponíveis, especificamente dezembro de 2019. Em uma cidade como Wuhan, com área superior a 7.700 quilômetros quadrados, a área com maior probabilidade de conter casa de alguns dos primeiros casos documentados de COVID-19 do mundo cobre alguns quarteirões, com o mercado de Huanan bem no meio.

Os pesquisadores conseguiram identificar a área frequentada por 155 dos 174 casos de COVID-19 identificados pela Organização Mundial da Saúde em dezembro de 2019. Esses casos parecem estar agrupados em torno do mercado de Huanan. Enquanto os casos subsequentes são generalizados em Wuhan, uma megacidade movimentada de 11 milhões de pessoas. Além disso, entre os primeiros pacientes, todos aqueles que não visitaram o mercado nas proximidades do desenvolvimento da doença, residiam estatisticamente mais próximo do que os pacientes que o visitaram, o que comprova ser o fator de risco entre o desenvolvimento dos primeiros casos conhecidos de COVID -19 e proximidade ao mercado.

Além disso, foi possível determinar que alguns animais conhecidos por estarem infectados com SARS-CoV-2, incluindo raposas vermelhas, texugos de nariz de porco e cães-guaxinim, foram vendidos ao vivo no mercado de Huanan nas semanas anteriores aos primeiros casos de COVID foram registrados. -19. Em um mapa detalhado, amostras positivas para SARS-CoV-2 relatadas por pesquisadores chineses no início de 2020 foram associadas à parte ocidental do mercado, onde esses animais vivos ou recém-abatidos foram vendidos no final de 2019.

À luz desta última evidência, O mercado de Huanan está emergindo não apenas como o local da amplificação inicial da epidemia, mas também o local onde ocorreu o salto das espécies e a evolução inicial que levou ao surgimento da primeira cepa epidêmica. Esta imagem é consistente com dados genômicos e epidemiológicos de O segundo estudo acaba de ser publicado.

Neste segundo estudo, os autores examinaram o desenvolvimento inicial do vírus com base no primeiro genoma amostrado. Eles descobriram que a epidemia inicialmente incluía duas cepas sutilmente distintas de SARS-CoV-2, o que significa que sua liberação provavelmente foi causada por pelo menos duas infecções humanas separadas causadas por animais no mercado de Huanan, por volta do final de novembro de 2019.

Curiosamente, as mesmas análises também indicam que, neste espaço e tempo, havia muitos eventos infecciosos independentes de animais para humanos no mercado, que, no entanto, não causaram uma epidemia.; Portanto, o mercado foi, por um período inicial, cenário de uma série de experimentos evolutivos com coronavírus, muitos dos quais, como esperado, foram abortados, antes que pelo menos dois obtivessem sucesso e levassem à catástrofe subsequente.

Juntos, os dois estudos recém-publicados sugerem que o SARS-CoV-2, como já aconteceu com outros coronavírus, surgiu de zoonoses, certamente múltiplas, neste caso de animais vendidos em um mercado específico de Wuhan.. Antes desses eventos, deve haver infecção de hospedeiros animais intermediários por vírus de morcegos, talvez nas áreas de origem dos vendedores de carne e animais vivos, ou pelo menos nas áreas de seus vendedores.

Para esclarecer melhor, será necessário, portanto, focar no fluxo inicial de emergência pandêmica, ou seja, a disseminação de vírus pré-infecciosos para o mercado e sua chegada ao mercado por um período maior ou menor, antes do contato prolongado entre a população de Wuhan e os vetores intermediários introduziram um número suficiente de oportunidades indiretas, como a interceptação de variáveis ​​com características adequadas à propagação em humanos.

Além disso, esse quadro de infecção múltipla por diferentes variantes virais foi posteriormente documentado em outros casos de disseminação para humanos por SARS-CoV-2: por exemplo, houve pelo menos dois saltos zoonóticos de SARS-CoV-2 em humanos de hamsters. em Hong Kong e dezenas de martas para humanos em fazendas de peles holandesas.

Diante desses dados, Reduzir o contato com diferentes espécies animais é um objetivo primário da prevenção de epidemiasQuanto mais diferentes vetores potenciais com os quais muitos humanos entram em contato, maior o risco de desenvolver novas e devastadoras doenças zoonóticas. O comércio de animais exóticos, a pecuária de peles e, em geral, qualquer forma de exploração de espécies selvagens devem ser abandonados, à luz de uma análise de risco/benefício que indique claramente a prevalência do primeiro sobre o segundo do ponto de vista da saúde pública.