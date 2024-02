Malária: o que é, como contrair, como tratar

lá malária É uma doença parasitária disseminada principalmente em regiões tropicais e subtropicais, causada por protozoários do gênero Plasmódio. Esses parasitas são transmitidos aos humanos por meio de uma mordida Mosquito fêmea infectado Da família Anopheles. A doença – que Kwame contraiu recentemente – representa um problema de saúde global, pois ele sofre de cerca de 228 milhões de casos estimados Em 2020, ocorreram 405 mil mortes, a maioria delas em África.

Como você pega malária? – Tudo começa com a picada de um mosquito infectado. Protozoários parasitas se escondem dentro do inseto Plasmódio, responsável pela doença. Uma vez que o Plasmodium entra no corpo humano, ele completa um ciclo complexo que inclui vários estágios. No começo, ele se acalma No fígadoReproduz-se silenciosamente durante um período de incubação que varia dependendo da espécie. Após esta fase, os parasitas invadem a corrente sanguínea e se espalham Infecta glóbulos vermelhosEles se multiplicam ainda mais, fazendo com que os glóbulos vermelhos se rompam e liberem novas formas de parasitas que infectam outros glóbulos vermelhos em cadeia. É justamente esse espancamento descontrolado que faz com que eu Sintomas típicos da malária.

Sintomas da malária – Os sintomas incluem:

Temperatura alta

Vômito

Diarréia

arrepio

Transpiração intensa

Anemia

Fadiga extrema

lá Gravidade da malária Isto depende de vários fatores, incluindo o tipo de Plasmodium, a quantidade de parasitas no sangue e, por último mas não menos importante, o estado de saúde do paciente. Se não for tratado imediatamente, pode ocorrer Consequências sériasPrincipalmente no caso de infecção pela bactéria Plasmodium falciparum, que é o tipo mais mortal. Além da anemia, de fato, o risco mais preocupante éBloqueio de capilares sanguíneos no cérebro. READ "Virosfera", uma viagem científica com o professor Massimo Clemente

Malária: onde se espalha? – Embora a malária esteja disseminada em muitas regiões do mundo, está agora concentrada principalmente em… Cinturões tropicais e subtropicais. A África é o epicentro da doença, responsável pela maioria dos casos e mortes. também Sudeste Asiático, Oriente Médio, Ásia Centralo Pacífico Ocidental o 'América Central e do Sul São áreas vulneráveis, com graus variados de endemismo. No geral, quase metade da população mundial, especialmente em países com recursos limitados, vive em áreas onde a malária representa uma ameaça persistente. Felizmente, graças aos programas de controlo promovidos pela Organização Mundial de Saúde e por muitas organizações internacionais, a propagação da doença diminuiu significativamente nos últimos anos. Em áreas não endêmicas de clima temperado, como a Itália, geralmente ocorre Apenas caixas importadas; A possibilidade de transmissão local é muito baixa.

Malária, tratamentos e vacinas – A luta contra a malária utiliza diferentes armas: Diagnóstico precoceé necessário para tratamento oportuno e Tratamento medicamentosoO que varia dependendo do tipo de Plasmodium e da gravidade da infecção. Os medicamentos antimaláricos mais comuns são:

Artemisinina: Derivado natural da planta absinto, é eficaz contra todas as espécies de Plasmodium.

Derivado natural da planta absinto, é eficaz contra todas as espécies de Plasmodium. Quinina: Um medicamento histórico, utilizado durante séculos para tratar a malária.

Um medicamento histórico, utilizado durante séculos para tratar a malária. Mefloquina : Eficaz contra a malária resistente à cloroquina.

: Eficaz contra a malária resistente à cloroquina. Doxiciclina: Um antibiótico usado para prevenir a malária.

Além das drogas, no entanto proteção Desempenha um papel importante no combate à malária. As principais medidas preventivas incluem:

Uso de redes mosquiteiras

Prevenção da malária