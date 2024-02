Leão caiu e os portugueses não tiveram paz: que golpe

Novo golpe para Raffaele Leo que não consegue encontrar a paz: que golpe para o jogador do Milan

Falha grave Milão A vigésima quinta partida da Série A foi adiada e o campo caiu por 4 a 2 Monza, Terminou a partida com dez homens pela expulsão boba recebida por Jovic No meio da cena.

Os rossoneri, apesar de estarem em desvantagem numérica, conseguiram se recuperar de uma dupla desvantagem, mas Brianza marcou mais dois gols nos momentos finais do jogo. Uma derrota muito dolorosa para o Milan, com Bologna e Atalanta acompanhando de perto. Ele não conseguiu ultrapassar a Juventus Segundo no ranking.

Apesar de um claro resultado de 3 a 0 na primeira mão, as escolhas de Pioli foram altamente questionáveis, já que optaram por retornar antes do confronto da Liga Europa contra o Rennes. Técnico Emiliano foi duramente criticado Por esta razão, a sua posição foi novamente posta em causa, como acontece frequentemente agora.

foram severamente criticados Rafael Leão Quem não estava apto contra Monza e os portugueses recebeu um novo golpe ao vivo na televisão, com o primeiro sendo duramente espancado por Massimo Mauro Aquele que não desiste de si mesmo.

Mauro x Leo: O primeiro é muito duro com os portugueses

Serviço prestado Rafael Leão No desafio perdido por Milão no campo Monza Não é algo que possa ser considerado memorável. O extremo ofensivo português tem visto muito pouco na fase ofensiva, não conseguindo ser tão afiado como tem sido nas últimas partidas e mais uma vez no centro das críticas.

Ex-jogador e agora comentarista foi um dos atacantes mais duros de Leo Massimo Mauro Isso, é claro imprensa, Criticou a personalidade dos portugueses. O ex-meio-campista foi certeiro com Leo, declarando-se como o português Um líder não é qualificado: “Se o seu líder é um rapper, espereEle não energiza seus companheiros de equipe. Depois que ele fez 3 triplos? Ele nunca esteve lá com Monza, nunca ajudou Theo Hernandez”. Ele governou.

Um ataque particularmente duro contra Leo, que parecia ter ultrapassado o seu momento crítico, foi substituído por um novo desempenho sem brilho que foi suficiente para colocá-lo de volta no círculo crítico. As críticas que o jogador quer agora responder devem provar que tem personalidade e que as funções subsequentes serão úteis para isso.

O Milan está ansioso pela segunda mão da Liga Europa, contra o Rennes, na quinta-feira, antes de enfrentá-lo no domingo à noite. Receberá a Atalanta em San Siro, num verdadeiro confronto direto pelo terceiro lugar. Uma semana importante para a temporada rossonera e Leo precisará estar no seu melhor para carregar o time nos ombros e levá-lo à vitória.