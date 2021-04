Kate Middleton no funeral do Príncipe Philip usando um colar de pérolas para Lady Diana e a Rainha. Uma carta para Meghan Markle?

Kate Middleton Ela apareceu em um funeral Príncipe Philip Com um boné com um véu de renda preta e um Colar de pérolas para a Rainha Elizabeth e Lady Diana. Kate usou o colar de pérolas japonesas da coleção de Sua Majestade em 2017 e ela se lembra de sua falecida sogra, a Princesa Diana, em 1982. Correio diário. A rainha a emprestou a Lady Diana, que adorava pérolas, em um banquete oferecido pela rainha Beatrix e o príncipe Claus dos Países Baixos no Palácio de Hampton Court durante a visita da família real holandesa ao Reino Unido, um de seus primeiros compromissos reais um ano depois . Seu casamento com o príncipe Charles.

querido Colar de pérolas japonesas uma Quatro fios Ele tem Fechadura central cravejada de diamantes. A Rainha Elizabeth usou este colar nas décadas de 1980 e 1990 e em um jantar para comemorar o 70º aniversário do ex-primeiro-ministro. Margaret Thatcher Em Londres, em 1995. Em suma, é uma joia importante que as mulheres da família real utilizavam nas celebrações mais importantes.

A Duquesa de Cambridge não se viu desde que a notícia da morte de Dee foi anunciadaPríncipe Philip Hoje será o primeiro funeral real ao qual Kate Middleton comparecerá. Afinal, a esposa de William e do Príncipe Philip sempre se deu bem, e a Duquesa não poderia faltar ao funeral por nada no mundo.

Em suma, é diferente de Megan Markle, Isso após a entrevista – Prof. Oprah WinfreyE, com a desculpa de estar com ele Segunda gravidezEla decidiu não seguir o marido, o príncipe Harry, para a Grã-Bretanha e não comparecer ao funeral. À luz de tudo isso, a escolha de Kate em usar este colar parece ter um efeito O significado é muito preciso.