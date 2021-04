Isola dei Famosi, transmissão de TV será encerrada quinta-feira antes de Rosolino: O que está acontecendo

Por que Rosolino está fechando a transmissão da Isola dei Famosi TV na manhã de quinta-feira? Esta é a razão. A parada foi anunciada durante o dia 15 de abril ao vivo na noite de terça-feira Elary BlaseyO que causa muita confusão no público. O motivo é muito simples.

Durante a transmissão ao vivo do oitavo episódio da famosa ilha de 2021, Elary Blasey O anúncio foi feito pela TV na quinta-feira, 15 de abril, que é visto em Roberto Ciofoli e Valentina Fares e Fariba indicados, Será encerrado por Massimiliano Rosolino durante o dia e não como sempre durante a transmissão ao vivo da noite.

Um anúncio que causou muito espanto. Mas por que isso Fechar as primeiras transmissões de televisão? De acordo com os últimos rumores, O nono episódio de Isola dei Famosi 2021 não será transmitido ao vivo, mas será gravado no final da tarde de quinta-feira.

Mais uma vez, é baseado em “Supervivientes”, a popular versão espanhola, na qual nosso reality show compartilha lugares como Palapa. De fato, na semana passada a ilha não estava transmitindo para dar espaço para que o pan-espanhol pudesse transmitir o primeiro episódio por helicópteros e pousar na ilha.

Valeria Marini e Gianmarco Onestini fazem parte da Equipe Supervivientes, Para permitir especificamente a transmissão ao vivo em espanhol, a transmissão em italiano será adiada, razão pela qual a transmissão da Isola dei Famosi TV será encerrada na tarde de quinta-feira.

