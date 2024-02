Inter, entrevista com Paolo, torcedor chora após gol de Arnautovic

Todos ecoaram suas lágrimas. E também da conta do Instagram da Liga dos Campeões. Seu nome é Paolo Fioravanti e ele é o torcedor que ficou afetado após o gol de Marko Arnautovic contra o Inter Atlético de Madrid. Reação espontânea do coração sem perceber as câmeras: “Assim que saí do estádio me vi inundado de mensagens: não entendi o porquê”. O sentimento uniu os torcedores do Inter e a onda de carinho o derrubou nas redes sociais: “Mas graças à minha filha eu cuidei disso”. Atualmente é torcedor dos nerazzurri, mesmo no exterior eles o consideram um exemplo de paixão pelo futebol e apego romântico à camisa.