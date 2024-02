Hungria e Eslováquia se classificaram para o Europeu, e Ronaldo ainda marcou contra Portugal

O número de eliminatórias para o Euro 24 aumentou para 10. As duas últimas seleções, em ordem cronológica, a chegar à fase final são a Hungria e a Eslováquia. Um empate frente à Bulgária foi suficiente para os húngaros no Deserto de Sófia (jogado à porta fechada, Sr. Dr.) para chegar ao gol de sobra e o fizeram com entusiasmo, fazendo o 2 a 2 aos 97 minutos. A Eslováquia precisava de um ponto contra a Islândia e, em vez disso, venceu por 4 a 2, frustrando o que restava das esperanças de Luxemburgo e dos próprios insulares.

Hungria, liderada por Marco Rossi, qualifica-se com entusiasmo

A Hungria de Marco Rossi, com Nagy como titular, fez um jogo ousado em Sófia. Ela avançou graças a Adam (10 minutos) e foi imediatamente acompanhada por Delev (24 minutos). A vida da Bulgária foi complicada por permanecer com dez jogadores devido à expulsão de Valentin Antov, expulso aos 36 minutos por receber cartão amarelo. Para a equipa da casa, a equipa arriscou-se a transformar-se numa noite escura aos 3 minutos, quando o árbitro polaco Stefanski os deixou com nove jogadores e expulsou Gruev por falta final sobre Butka. Porém, conforme apontou o VAR, o diretor da partida refez os passos e percebeu uma clara simulação do zagueiro húngaro. A paridade numérica foi restabelecida aos 57 minutos por cartão vermelho, devido à adição de cartões amarelos, em Kerkez, da Bulgária, que já havia sido eliminada, acreditou no feito e aos 79 minutos virou o placar na cobrança de pênalti de Despodov. A Hungria avançou e aos 6 minutos dos acréscimos encontrou o empate, de forma feliz: na cobrança de falta cruzada de Szoboszlai, Petkov, que esperava Szalai, também precedeu Naumov quando ele saiu e inadvertidamente colocou a bola na cabeça. Na própria rede, desencadeando a alegria da seleção húngara.

Confrontos antes do jogo em Sófia: pelo menos 12 feridos

À margem da partida, importa salientar que pelo menos 12 pessoas ficaram feridas durante violentos confrontos ocorridos não muito longe do Estádio Vasil Levski pouco antes da partida. Alguns milhares de manifestantes, que pertencem a grupos de apoiantes de diferentes clubes, começaram a atirar fogos de artifício, pedras e garrafas contra as forças policiais mobilizadas para garantir a ordem pública. Alguns carros foram incendiados e lixeiras foram incendiadas, e os policiais responderam usando canhões de água. Segundo a mídia, a origem dos protestos está na insatisfação dos torcedores com a decisão da Federação Búlgara de Futebol de realizar a partida à porta fechada. Os manifestantes exigiram ruidosamente a demissão do presidente da Federação de Futebol, Borislav Mihailov, e responsabilizaram-no pelos resultados negativos registados pela selecção nacional.

Montenegro vence e continua esperançoso

Apesar do resultado da Hungria, o Montenegro de Krestović mantém as esperanças de se qualificar para o mesmo grupo, uma vez que ficou a dois pontos da Sérvia, a um jogo do final, ao derrotar a Lituânia de Ginitis, por 2-0. A ex-Viola Jovetic foi um grande herói ao dar a primeira assistência a Cook (3') e selar o marcador aos 48 minutos.

Eslováquia Calzona comemora e marca gols e dá assistência para Duda. Lesão em Lobotka

Os eslovacos Jember, Duda e Lobotka conseguiram a segunda passagem para a Alemanha no grupo de Portugal, anteriormente classificado, depois de recuperarem de desvantagem para vencer a Islândia (4-2). A equipe de Francesco Calzona (17 minutos) foi congelada por Oscarsson, a equipe de Francisco Calzona virou o placar por intermédio de Cuca (30 minutos) e Duda, que recebeu e converteu um pênalti (36 minutos) e depois deu a bola a Haraslin para marcar os dois primeiros. gols (47 minutos e 47 minutos). 55'). Na final, após golo inútil de Gudjohnsen (74 minutos), Lobotka teve de sair devido a lesão (caiu feio após uma entrada aérea, Sr. Dr.) cuja extensão será avaliada nos próximos dias.

Portugal volta a vencer com o golo nº. 128 para Ronaldo

Entretanto, Portugal divertiu-se no Liechtenstein, conseguindo a nona vitória em 9 jogos (0-2): após acertar no poste, Cristiano Ronaldo abriu o marcador (47º), marcando o seu 128º golo pela selecção nacional, e depois fechou o marcador. Marcado (57') João Cancelo. No último jogo do Grupo Dez, a seleção luxemburguesa, que disputará a fase de qualificação, conseguiu uma prestigiosa mas inútil vitória (4-1) sobre a Bósnia, liderada por Krunic. Olesen (6), Gilson Rodriguez (30 de pênalti e 95) e gol contra de Mojakic (55). Gojkovic marcou o gol da vitória dos visitantes aos 93 minutos.

O bis de Kvaratskhelia não foi suficiente para a Geórgia: 2-2 contra a Escócia

No primeiro grupo, já decidido, a Espanha venceu sem problemas (1-3) em Limassol sobre Ioannou e Chipre liderado por Kastanos. Yamal marcou (5), Oyarzabal (22), que posteriormente saiu por lesão e corre o risco de perder a partida contra o Milan pela Liga dos Campeões, e Joselu (28). O gol da vitória foi marcado para o time da casa aos 75 minutos por Bellias. O bis valioso de Kvaratskhelia não foi suficiente para a seleção georgiana, liderada por Luchushvili, vencer a Escócia (2-2). O atacante do Napoli abriu o placar aos 15 minutos com um toque deslizante no poste mais próximo após cruzamento da direita de Kakabadze, depois marcou o gol falso de 2 a 1 aos 57 minutos com uma bela jogada pessoal: uma cabeçada de dentro do área de penalti. Para a esquerda, Patterson saltou e com um grande golpe diagonal Clark deslizou. A Escócia, com Ferguson em campo durante 45 minutos, não desistiu e após o primeiro empate (49') de McTominay, fez o 2-2 aos 93 minutos com o Shankland.

Azerbaijão Di Biasi dá uma lição à Suécia: 3-0

Por fim, no Grupo F, a já qualificada seleção austríaca liderada por Bosch e Arnautović (em campo aos 46 minutos) somou mais 3 pontos frente à Estónia (0-2). Laimer (26) e Lenhart (40) marcaram. Por fim, o Azerbaijão de Gianni De Biasi teve a satisfação platónica de humilhar a Suécia, que já tinha eliminado a equipa de Kajusti (3-0). Foi uma grande noite para Mahmudov, que abriu e finalizou o jogo (3' e 89') e marcou de fora do meio-campo. Ao 2-0, Dadashov marcou (6') e Mostafa Zadeh foi expulso, deixando os anfitriões com 10 homens desde os 56 minutos.