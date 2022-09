História da ciência que estuda a relação entre forma facial e ‘psique’ – Teleradio-News ♥ Não faz spam ou assedia anúncios

Suas raízes podem ser encontradas no milênio passado. Deve ser considerado o resultado de uma gestação muito longa durante a qual conceitos e palavras, próprios, expressaram um sutil desenvolvimento cultural. A sua origem é praticamente antiga e daqui ganhou grande sabedoria, mas também grande sabedoria. Afinal, o que exatamente aconteceu com a medicina.

Vamos começar com os antigos tempos sumérios

A Suméria é uma região da Baixa Mesopotâmia que faz fronteira com o Golfo Pérsico. A Suméria Ocidental é uma região chamada Caldeia. E nesta área, foram encontrados alguns tabletes que, segundo especialistas, podem ser rastreados até cinco mil anos atrás.

Nestes, a alma humana foi retratada em relação à psicologia dos deuses. Obviamente, essa abordagem do homem fazia parte do conhecimento da época. É por isso que o mundo foi interpretado em relação aos mitos.

Então nos voltamos para o ciclo planetário, para a morada dos deuses, e por analogia com isso, os tipos psíquicos foram feitos para corresponder. Tudo foi mostrado na história geral dos deuses, ou seja, dos mitos que nossos ancestrais herdaram.

A cada personagem dos mitos foi atribuído um aspecto específico, ou seja, a anatomia do rosto e a personalidade posterior. Claro, tudo foi baseado em uma certa intuição.

Portanto, há milhares de anos, foi possível compreender a congruência das características humanas e aspectos da personalidade. Assim nasceu a fisionomia mítica e, portanto, os tipos psicológicos: Marte, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, aos quais se somaram a Terra, a Lua e o Sol.

1- tipo de terreno

Megaforms, que são para expressar o comportamento impulsionado pela compreensão do comando. A forma do rosto é quadrada ou retangular. difundido entre os agricultores.

2 tipos de mercúrio

Deus com pés alados. Expressa a realização da espiritualidade humana. Suas formas são delicadas, ao contrário das da terra. Os jornalistas estão associados a esse gênero.

3- Como terça-feira

O gosto do movimento e do desafio domina. O formato do rosto é um modelo tonificado. encontrados nos esportes.

4 tipos de Vênus

Doçura das formas. Descubra o comportamento orientado pela intuição. A forma é graciosa. Presente entre as atrizes.

5- Tipo de comprador

Pai dos Deuses – simboliza a expansão social. presente nos políticos. O rosto é largo e retangular.

6-tipo de Saturno

Avô dos deuses. Equipado com comportamento analítico e necessidade de pensamento. presente nos homens de cultura. O rosto tem saliências e recuos.

7- Tipo de lua

Um rosto redondo na presença do espírito de compartilhar e sonhar.

8- tipo sol

Apresentando um sentido artístico e exemplar. O rosto está brilhando de cima e de forma triangular.

