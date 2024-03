Hipótese de suicídio de Thomas Kingston: “Ele morreu devido a um ferimento na cabeça. Uma arma foi encontrada ao lado do corpo.”

“Lesão catastrófica na cabeça.” De acordo com investigações preliminares, esta é a suposta causa da morte de Thomas Kingston. Marido de Lady Gabriella Windsor (prima do rei Carlos II) – escreve telégrafo – Ele foi encontrado morto no domingo passado na casa de seus pais em Cotswolds. Ao lado do corpo do homem de 45 anos, os investigadores encontraram uma arma de fogo. Segundo os investigadores, não houve pessoas envolvidas nos acontecimentos. Portanto, presume-se que Kingston cometeu suicídio. Uma autópsia esclarecerá as causas da morte.

Reconstrução

O marido de Lady Gabriella foi à casa dos pais para almoçar no domingo, na vila de campo em Cotswolds. O pai tinha saído para levar o cachorro para passear. Mas quando voltou, não encontrou o filho em casa. Então os membros da família começaram a procurar e, eventualmente, o pai invadiu a porta de um deles. Edifício externo trancado, apenas para encontrar o corpo sem vida de seu filho e a arma caída no chão.

Quem foi Thomas Kingston?

Em 2019, Thomas Kingston passou para Lady Gabriella da família real britânica. Ele esteve no Iraque em nome de Escritório Externo Ele negociou a libertação de reféns e sobreviveu a um ataque no qual 22 pessoas foram mortas. Ao retornar à Inglaterra, Kingston dedicou-se às finanças, tratando da reconstrução dos países emergentes da guerra.

