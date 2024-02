“Há pessoas presas” – Corriere.it

Pelo menos quatro pessoas (incluindo um menor) foram retiradas do arranha-céu em chamas com sintomas de envenenamento, enquanto outras permanecem presas: um hospital de campanha foi instalado na área. Em alguns vídeos postados nas redes sociais, dois inquilinos (um pai com sua filha adolescente) podem ser vistos tentando chamar a atenção dos bombeiros de uma varanda do sexto andar: foram resgatados depois de mais de uma hora.

Os cidadãos foram orientados a não se aproximarem do local do acidente devido… Isso pode ser perigoso”, El Mundo relata, porém, que centenas de moradores se reuniram perto da propriedade.

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, disse estar “chocado”. O dirigente disse que conversou com o governador da região e com o prefeito da cidade para apurar a situação e “dar toda a assistência necessária”. Sanchez expressou sua “solidariedade a todos os afetados” e seu apreço pelo trabalho dos serviços de emergência.

Dois rapazes de 16 anos que estavam num parque perto do arranha-céus disseram ao jornal valenciano El Pais quando o incêndio começou: “O fogo espalhou-se para cima em poucos minutos: as chamas estenderam-se ao longo dos painéis de alumínio da fachada, até ao topo. .” De acordo com reconstruções preliminares, o incêndio eclodiu no quinto andar do edifício “a partir das cortinas de um apartamento”, disse outra testemunha à imprensa espanhola..