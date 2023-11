Fundação Mary Kay Ash℠ comemora cinco anos moldando o futuro da pesquisa sobre o câncer em parceria com o Southwestern Medical Center da Universidade do Texas – Business Wire

lá

Fundação Mary Kay Ash

℠, uma associação que há décadas é pioneira e apoiadora da pesquisa em tratamentos para o câncer feminino, e

Centro Médico do Sudoeste UT

um dos principais centros médicos acadêmicos do país, com sede em Dallas, Texas, está comemorando cinco anos de colaboração bem-sucedida na área

Bolsa Internacional de Pós-Doutorado para Pesquisa do Câncer

. Localizada no Harold C. Simmons Comprehensive Cancer Center no UT Southwestern Medical Center, esta bolsa é um programa de pós-doutorado de dois anos patrocinado pela Mary Kay Ash Foundation.

Bolsistas Internacionais de Pós-Doutorado em Pesquisa do Câncer, Turma de 2023. Fila de trás: Dongqi Xie, PhD (esquerda), investigador principal Jerry Shay, PhD (centro), Pedro Nogueira, PhD (direita); Primeira fila: Deborah Andrade Silva, Ph.D. (esquerda), Hongyi Liu, Ph.D. (centro) e María del Chica Parrado, Ph.D. (direita). (Foto: Mary Kay Inc.)

O programa, criado em 2019, tem como objetivo selecionar investigadores internacionais que se destaquem nas suas áreas e proporcionar-lhes uma valiosa experiência, orientação e uma bolsa de estudos para continuarem os seus estudos no seu país de origem, levando consigo o conhecimento e a experiência adquiridos.

Até o momento, o programa selecionou 13 pesquisadores de pós-doutorado altamente talentosos do Brasil, China, Alemanha, México, Cingapura, Espanha e Portugal, sete dos quais concluíram o programa com sucesso e seis que continuam a desenvolver ativamente seus projetos de pesquisa em Dallas e nos arredores. o mundo. Ele contribuiu significativamente para publicações de pesquisa relevantes.

“Por mais de duas décadas, a Fundação Mary Kay Ash e o UT Southwestern Medical Center firmaram parceria em um esforço contínuo para encontrar curas para o câncer que afeta as mulheres”, disse Michael Lunsford, presidente da Fundação Kay Ash da Fundação Mary Kay Ash. “A nossa colaboração continua a trazer inovações importantes para a investigação do cancro, eliminando barreiras e incentivando a partilha de informações através das fronteiras e em todo o mundo. Estas descobertas serão partilhadas globalmente e terão impacto nas mulheres em todos os cantos do mundo.”

Sob a supervisão de especialistas

doutor. Jerry Shay

, professor de biologia celular e presidente da Southland Financial Institution em Geriatria no UT Southwestern Medical Center, o programa atraiu e recrutou sistematicamente candidatos excepcionais, garantindo a participação de indivíduos altamente qualificados de diversas regiões geográficas. Durante as recentes atividades de seleção, dois pesquisadores de excepcional calibre foram incluídos no programa: Deborah Andrade Silva, Ph.D., da Universidade de São Paulo, Brasil, e Quan Wang, Ph.D., da Shanghai Jiao Tong University, China.

“Agradecemos o investimento contínuo da Fundação Mary Kay Ash no UT Southwestern Medical Center e no futuro da pesquisa sobre o câncer. Com o apoio da Fundação, somos capazes de atrair os melhores candidatos internacionais e recebê-los em nossas instalações de última geração para trabalhar com mentores excepcionais, fazendo grandes avanços na pesquisa”, disse o Dr. Jerry Shay. “A Global Postdoctoral Fellowship oferece a diversos talentos de pesquisa do câncer a oportunidade de conduzir pesquisas de ponta no UT Southwestern Simmons Cancer Center e em seu país de origem. ”

A Fundação Mary Kay Ash orgulha-se de continuar a sua longa jornada para tornar o mundo um lugar mais seguro e saudável para as mulheres e suas famílias.

