Franco Agnelli, reitor da Universidade Católica de Milão, cometeu suicídio

Milão. Franco Agnelli, reitor da Universidade Católica do Sagrado Coração, suicidou-se na sua casa em Milão, poucas semanas antes do final do seu mandato. Foi encontrado morto na noite de quinta-feira, 23 de maio, no pátio do prédio onde morava, no centro de Milão. Um advogado e defensor de 60 anos cometeu suicídio pulando de seu apartamento no sexto andar. O alarme foi dado às 22h30 e 118 socorristas chegaram ao local apenas para anunciar sua morte. Havia outra pessoa no apartamento que nada teve a ver com o gesto voluntário. Não foram detectadas denúncias de suicídio, mas a polícia já recebeu outros elementos que podem descartar outros cenários possíveis.

Agnelli participaria esta manhã de uma apresentação de pesquisa sobre “Deficiência e Pobreza nas Famílias Italianas” no Largo Gemelli de Milão. O evento incluiu um discurso de encerramento do Arcebispo de Milão, Mario Delfini. A Santa Sé também foi informada sobre a tragédia noturna.

“Com profunda consternação – lemos numa nota da universidade – a comunidade da Universidade Católica e da Fundação Policlínica Universitária Agostino Gemelli IRCCS, a quem dedicou o seu trabalho e toda a sua vida, reúnem-se no luto e na oração, as nossas mais profundas condolências. para sua mãe e entes queridos.”







Na foto, Franco Agnelli, reitor da Universidade Católica do Sagrado Coração, com Mario Draghi para a concessão do Grau Honorário em Economia (agf) em 2019

“Compartilho a dor do triste momento do professor Franco Agnelli, grande reitor da Universidade Católica e da Fundação Policlínica Agostino Gemelli IRCCS. Neste momento desconcertante, em nome do Sínodo italiano, expresso minhas condolências à sua mãe, aos seus entes queridos e a toda a comunidade da Universidade e da Policlínica à qual dedicou a sua existência, o Cardeal Matteo Zuppi, Arcebispo de Bolonha e Presidente da CEI, confia à misericórdia do Pai o querido Professor Agnelli.

Anelli, ex-aluno da universidade e professor titular de direito privado da Faculdade de Direito, foi confirmado por unanimidade pelo conselho de administração reunido, combinando o seu terceiro mandato com o quadriénio 2020/21-2023/24. Em 15 de julho de 2020.







Na foto, Reitor Franco Agnelli e Monsenhor Gianfranco Ravasi conferem o título Honoris Casa Ermes Beltrami em 2022 (Labres)

Nascido em 1963, formou-se em direito na sucursal de Milão, após o doutorado em direito comercial, em 1993 tornou-se professor associado de escritórios de advocacia privados na Faculdade de Economia e Negócios, e depois professor extraordinário na Faculdade de Direito da Universidade. Estudos farmacêuticos em 1996.







O reitor da Catholica, Franco Agnelli, recebe audiência do Papa Francisco em 2020.



Regressando à Universidade Católica em 1997, foi Professor de Sociedades de Advogados Privados na Faculdade de Direito. Além disso, é vice-presidente da Fundação E4Impact e membro do Conselho de Administração da “A. Gemelli” IRCCS e da “Avvenire Nuova Editoriale Italiana SpA. Em 13 de maio de 2022, o Papa Francisco nomeou Franco Agnelli como Conselheiro da Congregação”. para a Educação Católica Entre os 19 novos Conselheiros nomeados pelo Santo Padre, cinco italianos Um tornou-se professor.