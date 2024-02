Filmes para assistir na quarta-feira, 28 de fevereiro, no horário nobre

Esta noite na TV, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024: Descubra o que ver na TV hoje com nosso guia de TV completo com os melhores filmes do horário nobre na Rai, Mediaset e todos os principais canais de TV abertos.

Que filmes há para assistir na TV esta noite? Aqui está o nosso Guia de TV completo com os melhores filmes É transmitido hoje à noite, quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024, em horário nobre nos principais canais de TV aberta, com enredos, atores e trailers.

Se você não está com vontade de assistir a um filme, mas prefere assistir a um filme Plano Para entretenimento ou estudo aprofundado, um Series Ou um imaginário para Boa noite na TV, Então nós o encaminhamos para o nosso país Guia de TV: Programas e séries que valem a pena assistir na TV na noite de quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024. Todos os filmes vão ao ar no horário nobre hoje à noite na TV: quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 torneiro (Biografia, Drama) no ar Às 20h55 na TV 2000 um filme dirigido por Mike Leigh, estrelado por Timothy Spall, Tom Wallachia, Roger Ashton Griffiths, Lesley Manville, Lee Ingleby e James Fleet. Turner: apresentação italiana do filme – HD

(Guerra, emoção, ação) ao vivo , um filme de Brian J. Houghton, com Richard Burton, Clint Eastwood, Mary Orr, Patrick Wymark, Michael Hordern, Robert Beatty, Anton Diffring, Peter Barkworth, Vincent Pole, Brooke Williams, Ferdie Mayne, Neil McCarthy, Derryn Nesbitt, Ingrid Pitt, William Squire e Donald Huston . SMS – Persuasivo (Comédia) no ar 21h no Cine34 filme dirigido por Vincenzo Salmi, com Vincenzo Salmi, Giorgio Panariello, Luisa Ranieri, Lucrezia Lanti della Rovere, Enrico Brignano, Raffaele Biso, Asuka Difamonigi, Fiorenza Tessari, Pia Versi e Luisa De Filippo.

(Drama) no ar É um filme dirigido por Jeff Nichols, estrelado por Michael Shannon, Kirsten Dunst, Joel Edgerton, Jaeden Lieberher, Adam Driver, Paul Sparks, Scott Hayes, Bill Camp, James Dumont e Billy Slaughter. Somersby (Drama) no ar Às 21h10 no Rai Film Channel filme dirigido por John Amell, com Richard Gere, Jodie Foster, Bill Pullman, James Earl Jones, Lanny Flaherty, William Windom, Wendell Wellman, Brett Kelly, Clarice Taylor, Frankie Faison, R. Lee Ermey, Richard Hamilton, Karen Kirshenbauer , Carter MacNeese e Stan Kelly.

(Comédia, Romance) no ar É um filme dirigido por Roger Michell, estrelado por Hugh Grant, Julia Roberts, Rhys Ifans, Hugh Bonneville, Emma Chambers, Alec Baldwin, Matthew Modine, Gina McKee, James Dreyfuss e Tim McInerney. Adele e o mistério do Faraó (Ação, Aventura, Crime) no ar 21h10 no TwentySeven Filme dirigido por Luc Besson, com Louise Bourgoin, Mathieu Amalric, Gilles Lellouche, Jean-Paul Ruve, Philippe Nahon, Nicolas Giraud, Jacky Nersesyan, Laure de Clermont-Tonnerre, Gérard Chaillot e Moussa Makkari. Adele e o mistério do Faraó: o trailer do filme

(Thriller, terror) ao vivo , um filme escrito por James Wong, com Mary Elizabeth Winstead, Ryan Merriman, Chris Lemche, Alex Johnson, Sam Easton, Jesse Moss, Gina Holden, Texas Battle, Chelan Simmons, Crystal Lowe, Amanda Crew, Maggie Ma, Ecstasia Sanders e Jodi Racicot. Patrick Gallagher e Harris Allan. Ponto de terminação (Ficção científica, ação, suspense) no ar Às 21h15 na Cielo TV É um filme dirigido por Jason Burke, estrelado por Jason Priestley, Lou Diamond Phillips, Jarwin Sanford, Gary Hudson, Stephanie von Pfeiten e Michael Eklund.

(Ação, suspense) no ar filme dirigido por Olivier Megaton, estrelado por Liam Neeson, Famke Janssen, Maggie Grace, Forest Whitaker, John Grace, Leland Orser, Jonny Weston, Dylan Bruno e Alain de Burwen. Queda da lua (Ação, Aventura, Ficção Científica) no ar 21h20 na Rai4 um filme escrito por Roland Emmerich, estrelado por Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland, Charlie Plummer, Winwen Yu, Amy Ekwuakor, Karolina Barczak, Maxime Roy, Stephen Bogart e Hazel Nugent. Moonfall: trailer italiano do filme – HD

Estrada do Paraíso (Drama) no ar 21h30 no LA7D, filme dirigido por Bruce Beresford, com Glenn Close, Frances McDormand, Pauline Collins, Cate Blanchett, Jennifer Ehle, Julianna Margulies, Wendy Hughes, Joanna ter Steg, Elizabeth Spriggs, Pamela Rabb, Leah Scallon, Stan Agee, Stephen Graves, Noel Ferreiro. Robert Grubb e Aden Young.

