FCIN1908 / San Siro, Inter Skeptical: Apenas 3 meses para o projeto

Há demasiadas questões sobre a reestruturação hoje para serem ignoradas. Fcinter1908 revela a posição do Inter

Pouco mais de meia hora de conversa com o prefeito Sala, depois uma acalorada discussão de alguns minutos em um bar não muito longe do Palácio Marino. O dia do Inter e do Milan começou pouco antes das 9h, com uma tão esperada cúpula para discutir uma possível nova virada no projeto do estádio. A administração colocou sobre a mesa a crença da WeBuild de que pode renovar o San Siro, evitando que os clubes se mudem entretanto para outro lugar e sem grandes impactos nas receitas.

Uma ideia que se desenvolveu graças à fiscalização de campo do WeBuild e do Milan há duas semanas, tudo sem convite do Inter. Um falso começo que certamente não agradou ao clube nerazzurri, segundo apurou o site Fcinter1908. Na Viale della Liberazione continuam convencidos quando se trata de continuar o caminho traçado em Rozzano.

Na verdade, existem muitas questões hoje que não podem ser ignoradas. Preocupam-se sobretudo com a viabilidade das obras, o calendário e quaisquer riscos associados a possíveis atrasos (como aconteceu por exemplo na construção do metro M4 também pela WeBuild).

O próximo passo será a apresentação do projeto, que – dependendo do que for filtrado – poderá ocorrer no máximo três meses depois. Um momento que conflita com o prazo mais iminente na casa dos nerazzurri, o exclusivo para o território de Rozzano. É por isso que o Inter segue seu caminho, com uma portinha ainda aberta, mas sem se enganar no que hoje parece um esforço forçado por parte da gestão.

READ Onana fará o que o Inter pediu: ganho de capital garantido e possibilidade de troca com o Chelsea | primeira página