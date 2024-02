Expo Padel The World chega a Portugal em 2024

Nos dias 29 e 30 de junho, o MEO Arena, em Lisboa, acolhe uma das provas de remo mais importantes do mundo: Expo Paddle MundialÉ um evento internacional inteiramente dedicado ao desporto e incluirá espaços de exposição, conferências, competições e jogos de exibição. É claro que lá estarão as marcas mais inovadoras em termos de serviços, produtos e inovação tecnológica.

Praticantes de Padel, profissionais, empresários, gestores, bem como organizações relacionadas terão um espaço comum para se reunirem no Salão Tejo da Arena MEO. Lá poderão trocar conhecimentos, experiências e memórias relacionadas ao esporte, além de ficarem atualizados com as últimas tendências do setor.

A Federação Portuguesa de Padel é o parceiro oficial deste evento. O grupo YoungNetwork, promotor do projeto, tem colaborado com a federação na promoção desta modalidade não só em Portugal, mas em todo o mundo.

Para João Duarte, CEO do Grupo YoungNetwork, “É um grande evento que estamos a lançar em Portugal. Acreditamos que a Feira Mundial de Padel será uma importante referência internacional. Queremos ter connosco as principais marcas, os principais clubes e os principais jogadores. Nesse sentido, assinar um protocolo plurianual com a Federação Portuguesa de Padel é um passo muito importante para nós, é uma garantia de que o evento se manterá organizado em Portugal durante vários anos.

Ricardo Oliveira, Presidente da Federação Portuguesa de Padel, à esquerda, e João Duarte, CEO do Grupo YoungNetwork, à direita

Por seu lado, Ricardo Oliveira, Presidente da Federação Portuguesa de Padel, afirmou:A FPP apoia todas as iniciativas de qualidade que promovem o padel. A Expo Padel World enquadra-se perfeitamente nos objectivos da Federação e, neste sentido, associamo-nos com grande entusiasmo a um evento desta magnitude.”

