Euro 2024, Croácia, derrota para a Letônia. Escócia e Portugal Bem, Dzeko marca

Escócia e Portugal voam com todos os pontos, liderados por McTominay e Bruno Fernandes, seus companheiros de equipe no Manchester United, respectivamente. Na quinta rodada das eliminatórias para a Euro 2024, a Croácia marca um gol contra a Letônia, enquanto Dzeko dá à Bósnia uma vitória sobre o Liechtenstein. O único empate é entre Turquia e Arménia, onde Calhanoglu e os seus companheiros continuam na liderança do Grupo D.

grupo A – McTominay marca novamente e a Escócia nunca para. Na primeira posição do grupo, com cinco vitórias em igual número de jogos, está a seleção liderada por Steve Clarke, que imediatamente colocou o jogo na defensiva na primeira mão em Chipre e marcou três golos, todos na primeira meia hora. . O grande herói é o próprio McTominay, que se junta ao companheiro Red Devil Hoglund no topo da tabela de pontuação com 6 gols. O meio-campista abre a bola aos seis minutos e aos 30 manda para McGinn fazer 3 a 0. No meio, o segundo gol de Porteous. A Espanha ocupa o segundo lugar do Grupo A, com o seu total a subir para 6 pontos depois de vencer a Geórgia por 7-1 à tarde: La Roja está 9 pontos atrás da Escócia, mas tem de disputar mais duas partidas.

Grupo D – Croácia e Arménia empatam em pontos (7), enquanto a Turquia lidera com 10 pontos. O equilíbrio prevalece no quarto grupo, pois Modric e seus companheiros disputaram duas partidas a menos que Calhanoglu e seus companheiros. A surpresa da noite vem de Istambul, onde os anfitriões correm o risco de perder com a Arménia: depois de uma primeira parte que os turcos conseguiram sem dificuldades, no início da segunda parte, Dashyan venceu Gunuk e deu a vantagem à sua equipa. O empate da Turquia acabou por acontecer graças a um remate de longa distância do estreante Yildirim, um jovem de 21 anos do Rennes, que marcou de fora da área aos 88 minutos. Em vez disso, a Croácia comemorou, derrotando a Letónia por 5-0, mesmo que o treinador saiu Dalic iniciou todos os jogadores da Série A chamados ao banco: Vlasic e Pasalic entraram aos 60 minutos, e Erlik permaneceu fora de campo. No final do primeiro tempo, os croatas venciam por três gols, marcados por Ivanosic (autor do gol de 2 a 0) e Bruno Petkovic, que bisou. O primeiro gol do ex-jogador do Bologna foi uma joia em cobrança de falta, e o segundo foi um passe fácil para o gol vazio. Aos 68 minutos, o jogo de pôquer também chegou: Barisic cruza falta para o meio e Kramaric bate na bola. A cereja do bolo é a assinatura de Pasalic, que aos 78 minutos inicia o contra-ataque e finaliza a partida. READ Futebol na TV: sábado, 30 de outubro com Juventus e Toro