Esses alimentos são estritamente proibidos para combater a tireóide, colesterol, hipertensão e emagrecer قاص

Mais de 6 milhões de italianos sofrem de problemas de tireoide, mas o número pode ser muito maior. Na verdade, muitas pessoas com disfunção tireoidiana não sabem que têm esse problema. A glândula tireóide é uma glândula endócrina localizada na parte frontal do pescoço em forma de borboleta. Esta glândula, como todas as glândulas endócrinas, produz hormônios dependentes de tirosina. A glândula tireóide regula algumas das funções mais importantes do corpo. Por exemplo, metabolismo, temperatura corporal, frequência cardíaca, crescimento corporal e desenvolvimento do sistema nervoso central.

A partir dessa descrição simples, não é difícil imaginar os problemas que um mau funcionamento da glândula tireoide pode criar. Essa glândula pode sofrer de duas fraquezas, hipertireoidismo e hipotireoidismo. No primeiro caso, a glândula tireoide secreta muito hormônio tireoidiano e, no segundo, produz muito pouco. Mas como podemos lutar e evitar problemas de tireóide? De acordo com Serena Missouri, endocrinologista e pesquisador científico Alessandro Gilli, uma dieta correta pode fazer maravilhas no combate a problemas de tireoide. Lá, por exemplo, Alimentos estritamente proibidos porque causam a erupção dos triglicerídeos e aumentam o risco de ataque cardíaco. Neste livro, The Thyroid Diet, Missori e Gelli apontam os tipos de alimentos que são bons para a tireóide e causam disfunção tireoidiana. É claro que deve ser enfatizado que a primeira estratégia contra problemas de anel são os tratamentos específicos prescritos por um médico especialista.

Mas, além de tomar medicamentos claramente, segundo o livro de Missori e Gelli, a dieta tem um papel muito importante para a glândula tireóide. A dieta correta permite regular os mecanismos fisiológicos e bioquímicos penetrantes, restaurar a produção dos hormônios tireoidianos a um nível ideal. Por outro lado, existem alimentos que têm efeito contrário, ou seja, favorecem os problemas da tireoide. Esses alimentos são todos aqueles à base de glúten, como trigo, centeio, cevada, espelta e espelta.

Obviamente, alimentos derivados desses alimentos, como macarrão, pão, pizza, bolachas e biscoitos, também não são recomendados. Alimentos que, entre outras coisas, se consumidos em excesso, levam ao ganho de peso. Além disso, o leite de origem animal e todos os seus derivados, como manteiga, iogurte e queijo, também devem ser banidos da mesa. Alimentos que aumentam o colesterol e a hipertensão.

Portanto, esses alimentos são estritamente proibidos para combater a glândula tireóide, o colesterol, a hipertensão e a perda de peso. A razão vem de alguns Educação que mostrou que a caseína, como o glúten, é responsável pelo mimetismo molecular. Esse fenômeno faz com que os anticorpos do sistema imunológico ataquem órgãos internos, como a glândula tireoide, em vez de lutar contra os inimigos externos do corpo.

Além disso, muitos dos alimentos embalados que estão nas prateleiras dos principais varejistas (os chamados junk food) são inimigos da glândula tireoide. Na verdade, ele danifica a tirosina, um aminoácido essencial para a síntese dos hormônios tireoidianos. Mas também promove ganho de peso e, portanto, aumento do colesterol e pressão alta.

